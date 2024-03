Navalny, il braccio destro Leonid Volkov aggredito a martellate: aveva accusato Putin della morte dell'amico

Hanno sfondato il finestrino della sua auto, gli hanno spruzzato liquido urticante negli occhi e poi lo hanno colpito a martellate: così è stato aggredito davanti alla sua casa in Lituania Leonid Volkov, braccio destro e grande amico personale di Alexei Navalny.

I condemn the disgraceful assault of Navalny’s advisor, @leonidvolkov.



I hope that Lithuanian authorities do all they can to find and identify the perpetrators behind this cowardly attack, even as there is little doubt of Russian involvement ! pic.twitter.com/wgybGOhxLU

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 12, 2024