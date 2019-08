di Anna Guaita





Jeffrey Epstein ferito al collo in carcere: ricoverato il miliardario accusato di traffico sessuale di minorenni Proprio ieri sera, riporta la Nbc citando fonti, sono venute a galla centinaia di pagine dell’indagine sul suo conto che erano state inizialmente poste sotto segreto giudiziario. era accusato anche di sfruttamento della prostituzione femminile.





In queste pagine risalta la testimonianza di una donna, Virginia Robert Giuffre, che sostiene di essere stata assunta minorenne e di essere stata sfruttata come schiava sessuale e di aver avuto l’ordine di avere rapporti con importanti figure politiche. Fra i nomi citati, oltre a quello del principe Andrew, duca di York, figlio della regina Elisabetta, e dell’avvocato e docente di Harward Alan Dershowitz, ci sono anche l’ex governatore del Nuovo Messico Bill Richardson (dem) e l’ex senatore del Maine George Mitchell (dem). Sia Richardson che Mitchell hanno rilasciato dichiarazioni in cui negano con forza di aver mai incontrato la giovane. In queste pagine risalta la testimonianza di una donna, Virginia Robert Giuffre, che sostiene di essere stata assuntae di essere stata sfruttata comee di aver avuto l’ordine di avere rapporti con importanti figure politiche.

Yea, Epstein committed suicide when he was on 24 hr watch. Democrat hit job.

Jeffrey Epstein ordered teen girl to have sex with powerful men, accuser says https://t.co/Jc1wXSD98H — Nancy McReady (@elysnowangel) August 10, 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A rivelare la notizia è stata per prima la, che ha avuto conferma da tre funzionari del carcere didoveera detenuto in attesa del processo. Il corpo è stato trovato questa mattina alle 7:30. Ancora non è stata comunicata la modalità del suicidio.Epstein era stato tenuto per vari giorni sotto controllo, perché giudicato a rischio di, nel Metropolitan Correctional Center a Manhattan. Ma il rischio era stato giudicato non più esistente e il "suicide watch" era finito.Nel 2007 Epstein era stato già incriminato per pedofilia , e aveva raggiunto un accordo extragiudizale con l'allora procuratore della Florida, Alex Acosta. Gli era stata comminata una pena "nominale" di 18 mesi, di cui aveva servito solo 13 mesi. Il caso era stato riaperto al livello federale nei mesi scorsi, ed Epstein era stato arrestato il 6 luglio, nella sua elegante casa dell'Upper East Side di Manhattan. I capi di accusa risalgono fino ai primi anni Duemila, e il miliardarioEpstein era un volto familiare nei circoli dell'alta società die di. Era amico dima anche di. Lo scandalo della tratta di minorenni a scopo sessuale di certo non finisce con la sua morte.