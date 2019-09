Cerca una terza moglie online: le altre due si coalizzano e lo aggrediscono in strada

Coimbatore - Man gets brutally beaten for searching a new bride by his 2 wives whom he hasn’t divorced yet!!



After whacking him, the women hand him over to the cops.. pic.twitter.com/H7Tis4cEPQ — Pramod Madhav (@madhavpramod1) September 11, 2019

LEGGI ANCHE

. Questa situazione fa sì che, essendo i secondi o i terzi matrimoni non riconosciuti dalla legge, ma ugualmente celebrati, le mogli successive alla prima non possono far valere alcun diritto civile. Così, le due protagoniste del video, hanno deciso di gestire la situazione da sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA