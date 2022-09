Mobilitazione parziale in Russia, cosa è e cosa significa la mossa di Putin: il Cremlino firma il decreto

La mobilitazione parziale in Russia è già cominciata oggi con la pubblicazione del relativo decreto del Cremlino. La nuova escalation nella guerra in Ucraina è stata annunciata da Putin nell'attesissimo discorso alla nazione. «Nella sua aggressiva politica anti-russa, l'Occidente ha superato ogni limite», ha detto lo zar in tv, precisando che Mosca userà «tutti i mezzi» a sua disposizione per «difendere il Paese».

Ecco allora che l'incubo del conflitto si allunga e la paura si diffonde tra la popolazione russa. La Duma ha approvato emendamenti al codice penale che prevedono un inasprimento delle pene, in particolare per disertori o renitenti alla leva, nel caso di «mobilitazione», «legge marziale», «tempo di guerra» e «conflitto armato». Ma cosa significa questa mobilitazione parziale e cosa comporta?

Putin, il discorso: «Mobilitazione parziale in Russia: richiamati 300mila riservisti»

Mobilitazione parziale, cosa è e cosa significa

La mobilitazione parziale prevede il richiamo di 300.000 riservisti. Si tratterà di uomini che hanno già servito nell'esercito, con esperienza di combattimento e specializzazioni militari. Sono esclusi, quindi, i militari di leva. A chiarirlo è stato il ministro della Difesa Serghei Shoigu, citato dalla Tass, aggiungendo che scopo della mobilitazione è «controllare i territori liberati» in Ucraina.

«Lo ripeto, stiamo parlando solo di una mobilitazione parziale. Ciò significa che solo quei cittadini che sono nelle riserve e soprattutto, coloro che hanno prestato servizio nelle forze armate, hanno determinate specializzazioni militari ed un'esperienza rilevante saranno soggetti a coscrizione», ha detto il presidente russo. «Dopo che il regime di Kiev ha respinto una soluzione pacifica al problema del Donbass ed ha fatto la sua rivendicazione sulle armi nucleari, è diventato assolutamente chiaro che una nuova, ampia offensiva nel Donbass, come già accaduto due volte in precedenza, sia inevitabile».