Guerra Ucraina, nuovo super missile entrato in azione in Crimea: il Neptun ha messo fuori uso il sistema di difesa aerea russo

L'Ucraina si vanta di aver sviluppato un nuovo ed efficace super missile che ha già dato una performance impeccabile nell'attaccare le forze russe. Dove e quando? Pensate a quella potente esplosione che c'è stata pochi giorni fa a Olenikva, nella Crimea occupata. L'arma ha fatto fuori un sistema di difesa aerea russo S-400 Triumf neutralizzando completamente il sistema, i suoi missili e il personale. Un attacco molto significativo se si considera che la Russia possiede un numero limitato di sistemi di questo tipo nell'arsenale.

All'inizio si pensava che Kiev avesse usato un missile Storm Shadow.

Nuovo super missile ucraino: è quello dell'ultimo attacco in Crimea che ha distrutto sistema di difesa russo

«Il missile era un nuovo, assolutamente moderno», ha detto Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e di difesa dell'Ucraina. Ha però glissato quando ha dovuto chiarire se si tratta di un missile assolutamente nuovo o di uno "modificato".

Il sospetto è che l'Ucraina abbia adattato il missile anti-ship subsonico Neptun che l'anno scorso ha inabissato l'ammiraglia di Mosca della flotta russa sul Mar Nero. L'esercito di Putin è convinto che si tratti proprio di un Neptun. Sostengono, cioè, che i loro sistemi di difesa aerea abbiano intercettato per la prima volta un missile antinave Neptun ucraino. Una nota ufficiale della Difesa ha aggiunto che «i sistemi hanno intercettato due lanciarazzi multipli Himars, un missile antinave Neptun e due missili anti-radar Harm. Inoltre, 27 droni sono stati distrutti in un giorno nelle regioni di Luansk, Donetsk e Zaporozhye».

Il missile Neptun può viaggiare fino a 900 chilometri orari

Il missile R-360 Neptun pesa 870 chilogrammi e può trasportare una testata del peso di 150 chilogrammi. Il suo raggio di lancio arriva fino a 280 chilometri, la velocità è di circa 900 chilometri orari.

Il nuovo missile sembra progettato per colpire bersagli terrestri. Il colpo sul S-400 è stato molto significativo in quanto il sistema di difesa aerea russa all'avanguardia e il relativo radar dovrebbero rilevare e annullare i missili per circa 200 miglia.