Missile balistico Corea del Nord nel Mar del Giappone: «Lancio per alzare la tensione in vista delle elezioni a Seul»

La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non specificato nel Mar del Giappone.

Corea del Nord, lanciati tre missili balistici mentre Blinken è in visita a Seul: aumenta la tensione nella zona

Il lancio avviene 15 giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong-un ha guidato esercitazioni che hanno coinvolto lanciarazzi multipli di grandi dimensioni nella regione occidentale del paese.

I vertici militari sudcoreani hanno affermato che stanno analizzando la portata di volo del missile nordcoreano e altre caratteristiche.

L'allarme elezioni a Seul

Il ministero della Difesa giapponese ritiene che il lancio possa essere avvenuto per aumentare le tensioni in vista delle elezioni generali che si terranno nella Corea del Sud tra poco più di una settimana. Si ritiene che il missile sia caduto al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, che si estende per 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalla sua costa.

«Si prevede che Pyongyang, dotata di armi nucleari, continuerà ad aumentare le tensioni in vista delle elezioni generali del 10 aprile in Corea del Sud», dicono gli analisti orientali e gli osservatori hanno affermato che i test sulle armi e le esercitazioni militari potrebbero continuare nei giorni a venire.