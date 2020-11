Medico in coma per 4 mesi a causa del covid, quando si sveglia scopre di essere diventata mamma di 2 gemelli

In coma a causa del covid si sveglia scoprendo di aver partorito due gemelli. Perpetual Uke, medico del servizio sanitario nazionale britannico, aveva contratto il coronavirus probabilmente sul lavoro, le sue condizioni però si sono aggravate ed è stato necessario indurle il coma e intubarla per poterle salvare la vita.

APPROFONDIMENTI SCONCERTATO Enrico Montesano: «Patentino a chi fa il vaccino anti Covid?... LA FOLLIA Negazionisti inseguono un'ambulanza e bloccano i soccorsi:... IL MONITORAGGIO Covid, i dati Iss: Rt a 1,18, tre regioni a rischio. Brusaferro:...

Leggi anche > Covid, in Europa muore una persona ogni 17 secondi

Nel corso della sua degenza però ha messo a mondo i gemellini che stava aspettando e quando si è svegliata, grazie a un miglioramento del suo stato di salute, ha scoperto di essere diventata mamma. Quando le hanno detto che i bimbi erano nati ed erano sani e salvi erano già trascorsi sedici giorni dal parto. La donna infatti è rimasta ricoverata per 4 mesi nell'ospedale di Birmingham a causa delle sue gravi condizioni.

«Quando mi sono svegliata è stato difficile capire, avevo una notevole confusione in testa dopo la lunga sedazione», ha raccontato la dottoressa alla stampa locale, «Inizialmente, credevo di aver perso i miei gemelli. La prima volta che li ho incontrati è stato molto emozionante. Ero felice che fossero vivi, ma ovviamente subito dopo mi sono preoccupata per loro perché fortemente prematuri». Alla nascita i bambini pesavano 750 grammi uno e poco più di 800 grammi l'altro, sono rimasti per 116 giorni in ospedale, ma ora stanno bene e sono tornati a casa insieme alla loro mamma.

Ultimo aggiornamento: 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA