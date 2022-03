Russia, McDonald's sostituito da Zio Vanya: già depositato il "nuovo" logo

McDonald's ha sospeso da qualche giorno tutte le attività commerciali in Russia. La Duma ha così deciso di rimpiazzare il marchio con uno tutto nuovo, chiamato "Uncle Vanya" (Zio Vanya, ndr), il cui logo ricorda molto per forma e colori quello della catena americana di fast-food. Lo riporta il canale di notizie ucraino Nexta.

Le materie prime saranno "russe al 100%" e i posti di lavoro dovrebbero essere in linea di massima conservati, mentre i prezzi dovrebbero essere ridotti. Sui social è già trapelata la richiesta di registrazione del nuovo logo che, come detto, assomiglia tantissimo a quello di McDonald's.

Trademark squatting has begun in Russia.



On March 12th, a trademark application was filed for the McDonald's logo with the words "Uncle Vanya."



The Russian State Duma had earlier suggested that Russia would replace all McDonald's with "Uncle Vanya's."



h/t @Oh_89 #McDonalds pic.twitter.com/JlUfkLK67J

— Josh Gerben (@JoshGerben) March 16, 2022