Marte, la Nasa trasmette per la prima volta la foto del tramonto.​ Ma è mistero sulle nuvole

Per la prima volta dal suo lancio nel 2011, il rover Curiosity ha immortalato un tramonto su Marte. L'annuncio è stato dato dalla NASA. Per più di un decennio, il rover ha viaggiato sul suolo del pianeta rosso per analizzare il suo ambiente e cercare segni di vita. Tuttavia, è stato nell'ambito di un nuovo studio sulle nuvole crepuscolari che è stato in grado di catturare questa immagine senza precedenti il ​​2 febbraio.

I've got sunshine on a cloudy day. 🎶



For the first time, @MarsCuriosity spotted some of the clearest sunrays ever seen on the Red Planet. These images reveal new findings about the weather on Mars: https://t.co/lwmbmecl8J pic.twitter.com/ah60UWsnf8

— NASA (@NASA) March 6, 2023