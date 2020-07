Marte, oggi il lancio del rover Perseverance: cercherà tracce di vita e preparerà l'esplorazione umana

Tutto pronto per l'inizio della missione Mars2020 della Nasa, destinata a portare su Marte il quinto rover americano, Perseverance, il primo progettato per cercare tracce di vita. La partenza della missione è prevista per oggi alle 13.50 (ora italiana) dalla base di Cape Canaveral in Florida e punta anche a preparare la futura esplorazione umana, portando a bordo i materiali per tute e casco destinati agli astronauti che cammineranno sul pianeta rosso. Una missione molto attesa a livello mediatico, tanto che Twitter ha lanciato due hashtag - già in tendenza - #CountdownToMars e #Mars2020, che fanno comparire un razzo animato sullo schermo di chi lascia un like.

One night left, but who can sleep? Tomorrow morning, if all goes well, I’ll be on my way to Mars. T-12 hours to launch. #CountdownToMars

Live launch coverage begins at 4 a.m. PDT/7 a.m. EDT (11:00 UTC): https://t.co/ISKKR1kmMo pic.twitter.com/zgY5orXxXe

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 29, 2020