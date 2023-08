Marito uccide la moglie, la fa pezzi con una motosega e chiude il corpo in 3 valigie: choc negli Usa

Sembra un film horror ma non lo è. Si chiamava Aydil Barbosa Fontes e aveva 80 anni. Il suo corpo è stato trovato smembrato in tre valigie in un canale a Delray Beach, in Florida.

Le forze dell'ordine sono riuscite - finalmente - a identificarlo, secondo quanto dichiarato giovedì dalla polizia locale.

Cosa era successo

Suo marito, William Lowe, era stato arrestato il giorno prima e accusato di omicidio e lesioni personali . Gli investigatori avevano lanciato una richiesta di testimoni il 23 luglio per identificare la vittima, due giorni dopo il ritrovamento di «resti umani» in tre valigie.

Gli accertamenti avevano stabilito che le valigie erano state gettate in acqua tra il 17 e il 20 luglio. Di fronte alla mancanza di risultati dalla prima convocazione di testimoni, il 27 luglio gli investigatori della polizia di Delray Beach hanno pubblicato sui social media diverse foto, tra cui una ricostruzione del volto della vittima, destinata a facilitarne l'identificazione da parte di altri possibili testimoni . Anche le foto delle valigie in cui è stato trovato il suo corpo sono state pubblicate online.

These are reconstructed images of an unidentified woman whose remains were found inside 3 suitcases last week along the intracoastal in Delray Beach, FL. If the victim looks familiar or if you have any information, call Delray Beach Police Detective Mike Liberta at 561-243-7874 pic.twitter.com/dwnFabX6mQ — Delray Beach Police (@DelrayBeachPD) July 27, 2023

Sono queste foto, insieme alle immagini delle telecamere a circuito chiuso e alle testimonianze dei residenti locali, che hanno permesso di risalire a William Lowe (78 anni), marito della vittima. I testimoni hanno detto alla polizia di aver visto un uomo anziano che fissava una delle valigie. Secondo uno di loro, l'indagato si era recato «cinque o sei volte» nel luogo in cui erano state ritrovate le valigie nei tre giorni precedenti il ​​ritrovamento del cadavere.

Le tracce di sangue

I testimoni hanno anche riferito alla polizia di un veicolo in cui hanno visto entrare un uomo con la stessa descrizione vicino a dove era stata scaricata una delle valigie. Gli investigatori sono stati in grado di identificare la targa del veicolo, ed è così che sono stati in grado di localizzare il sospetto. Interrogato lunedì dalla polizia, l'uomo ha prima spiegato che sua moglie era in Brasile da «circa tre settimane».

Ma durante una perquisizione a casa sua, la polizia ha trovato grandi quantità di sangue in diversi punti. «Gli investigatori hanno trovato schizzi di sangue in tutto l'appartamento, inclusi il soggiorno, la sala da pranzo, il corridoio, entrambi i bagni e la camera da letto principale. Il sangue è stato rilevato nello scarico della doccia di uno dei bagni e nella vasca del secondo», dettaglia un rapporto della polizia citato dalla CNN.

Successivamente è stato accertato che la vittima era morta per una pallottola alla testa e che l'uomo aveva usato una motosega per smembrare il corpo di Aydil Barbosa Fontes. Lo strumento è stato trovato in una scatola di immagazzinaggio che gli apparteneva.

Il principale sospettato, il marito della vittima, è stato quindi portato davanti a un giudice giovedì, dove si è dichiarato non colpevole. Dal suo arresto mercoledì, è stato incarcerato nella prigione della contea di Palm Beach. Contattato dalla CNN, il suo avvocato indica di «aspettare con impazienza che tutta la verità venga a galla» in questo caso.