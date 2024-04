La mappa delle basi Usa e Nato in Medio Oriente, ecco i possibili obiettivi dell'Iran in caso di escalation

Basi militari note e altre segrete, installazioni logistiche e soldati sul campo per addestrare forze locali: è molto articolata la presenza delle truppe statunitensi e occidentali in Medio Oriente che potrebbero finire nel mirino di Teheran e delle milizie alleate.

Basi Usa e Nato, dove si trovano

A cominciare dalle basi in Iraq e Siria, che già hanno dovuto fare i conti con la reazione all'offensiva militare israeliana nella Striscia di Gaza scatenata all'indomani delle stragi del 7 ottobre compiute da Hamas.

In Iraq in particolare, dove il premier Muhammad Sudani ha chiesto il ritiro delle truppe americane e l'esercito di Baghdad giudica la loro presenza "fonte di instabilità", già si contano diverse decine di attacchi. La gran parte sono rivendicati dal gruppo "Resistenza islamica in Iraq", che secondo Washington è sostenuto da Teheran. Nel Paese i soldati americani sono quasi 2.500, inquadrati nella Coalizione anti-Isis creata nel 2014. La situazione è talmente tesa che le forze Usa hanno colpito a Baghdad nel gennaio scorso il comandante di una fazione filoiraniana.

L'ultimo attacco

L'ultimo attacco nella capitale irachena risaliva al 2020: venne ucciso in un raid Qasem Soleimani, il capo delle forze al Quds iraniane. Allora, per rappresaglia, Teheran lanciò diversi missili balistici sulla base di Al-Asad. Tra le altre strutture, l'aeroporto militare di Erbil, nel Kurdistan iracheno, finisce spesso nel mirino. Nell'area sono dislocati anche i militari italiani inquadrati nell'operazione Prima Parthica (oltre mille soldati tra Iraq e Kuwait), soprattutto per l'addestramento delle forze locali.

Siria

In Siria la base militare Usa più nota è quella di al Tanf, un'ex prigione che sorge strategicamente al confine tra Iraq e Giordania, poi ci sono quelle di al Omar e al Shaddadi, nel nordest, tutte e tre già prese di mira dal 7 ottobre. I soldati schierati in Siria sarebbero almeno 900, ufficialmente per l'addestramento delle Forze democratiche siriane (Sdf) che ancora combattono contro il governo di Damasco. Nel nord ci sarebbero poi 200 militari francesi dispiegati in una manciata di basi: le informazioni però arrivano soprattutto da Ankara, che accusa Parigi di addestrare in loco i "terroristi" del Pkk, mentre ufficialmente addestrano, anche loro, le Sdf.

Giordania

In Giordania, 3mila i soldati Usa schierati, il presidente Emmanuel Macron ha acceso i riflettori sulla base aerea nel nordest desertico da cui sono partiti i caccia per intercettare i droni iraniani nell'attacco a Israele. Lo aveva già fatto a dicembre, andando a visitare per Natale i 350 soldati della struttura. Ma la base giordana che desta le maggiori preoccupazioni è la 'Torre 22': situata al confine siriano - si staglia a una manciata di chilometri dalla base di al Tanf - è stata attaccata dai droni delle milizie filoiraniane a gennaio con un bilancio di tre soldati americani uccisi e oltre 40 feriti.

Le altre basi

La presenza militare americana in Medio Oriente si snoda poi con le molteplici basi in Arabia Saudita, Emirati, Qatar, Baharein, Kuwait, Gibuti, Oman che ospitano oltre 40mila soldati, a cui vanno aggiunti i britannici. Ma si tratta di Paesi che difficilmente potrebbero finire oggi nel mirino di Teheran, a meno di non voler correre il rischio di dare il là alla Coalizione regionale anti-Iran evocata da Tel Aviv.