«Mamma ho mal di pancia», bimbo di 3 anni si sente male e muore dopo 48 ore

Lamenta dolori alla pancia e muore dopo qualche giorno. Il piccolo Jude Chinn è morto in 48 ore a soli 3 anni a causa di un gravissimo problema all'intestino. Il bambino aveva lamentato forti dolori alla pancia, così la mamma lo ha portato in ospedale ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Il bambino era stato portato al Musgrove Park Hospital di Taunton, nel Somerset, dopo una notte di dolori di stomaco e vomito. Dagli esami era emersa una torsione intestinale, così è stato operato con la massima urgenza al Bristol Children’s Hospital, ma le sue condizioni sono nuovamente peggiorate e i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. «Stava bene, non aveva particolari condizioni di salute o altro; è andato a letto appena dopo aver fatto una videochiamata con suo nonno e suo zio. Un'ora dopo si lamentava di un mal di pancia ed è stato male per tutta la notte. Al mattino stava molto male. Abbiamo telefonato per chiedere aiuto ed è stato portato d'urgenza all'ospedale di Musgrove Park dove hanno cercato di capire cosa stava succedendo», ha raccontato la mamma alla stampa locale.

Tutto è successo in poche ore: «Hanno scoperto che c'era del liquido che non avrebbe dovuto essere lì ed è stato sottoposto d'urgenza ad un intervento chirurgico dove hanno dovuto tagliare parte del suo intestino poiché era necrotico», ha lottato per 24 ore tra la vita e la morte ma alla fine non ce l'ha fatta. La mamma ringrazia comunque tutti i medici perché hanno fatto di tutto per salvare la vita al suo bambino. La famiglia ha avviato una raccolta fondi che avrà lo scopo di organizzare un evento in memoria del piccolo Jude.

