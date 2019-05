Magnate russo arrestato in Italia: «È oppositore di Putin, persecuzione politica»

Un magnate russo,, è stato arrestato dalla Polizia di Stato in provincia didove possiede una. L'uomo risulta essere ricercato in Russia e sarebbe un oppositore diper cui la vicenda - riportata oggi dal Corriere della Sera - appare particolarmente delicata. L'imprenditore, che è un milionario, da quando ha lasciato la Russia si occupa di affari tra Londra e l'Italia, e su di lui grava un«per una sottrazione da 40 mila euro». «È come smuovere l'Interpol per arrestare un italiano autore di uno scippo in vacanza all'estero», ha detto il suo legale, l'avvocato Alexandro Maria Tirelli che si oppone a un'estradizione «che ha l'odore della persecuzione politica».L'avvocato Alexandro Maria Tirelli