Maddie McCann, la possibile svolta: «Brueckner si è vantato di aver usato un kit da scasso per entrare nel resort»

Maddie McCann, possibile svolta sul caso della bambina scomparsa. Christian Brueckner, il prigioniero tedesco di 45 anni principale sospettato del rapimento della piccola, si sarebbe vantato con un suo amico di aver usato un kit di attrezzi da scasso per ottenere l'accesso all'appartamento 5A nel complesso turistico di Praia de Luz in Portogallo, la stessa unità in cui si trovavano McCann e i suoi genitori nel 2007.

La teoria prevalente tra gli investigatori è che il rapitore sia entrato dalla finestra.

Maddie McCann, trovato santuario nel bacino idrico dell'Algarve in Portogallo. «Ci sono venuti i brividi»

La confessione

L'amico di Brueckner, identificato solo come Helge B e attualmente sotto protezione testimoni, ha rivelato di aver incontrato Brueckner tre anni prima della scomparsa di Maddie. Il 52enne ha raccontato di aver trovato la cassetta degli attrezzi per il furto nella residenza di Brueckner. E l'uomo, che al momento sta scontando una pena detentiva per reati di droga e stupro, avrebbe rivelato a Helge B. di aver utilizzato questi strumenti per irrompere in resort e appartamenti per le vacanze per rubare ai turisti.

In un'intervista con The Sun, Helge B. ha dichiarato: «C'erano passaporti sul tavolo. C'era ogni sorta di roba in giro: macchine fotografiche, valigie, tutto ciò che i turisti hanno con sé. Ho anche trovato un set di grimaldelli». Helge ha tenuto con sé il kit ed ha deciso di informare la polizia tedesca, sottolineando: «Puoi usarlo per forzare qualsiasi serratura, comprese le serrature di sicurezza».

Il kit è composto da 14 chiavi in ​​acciaio inossidabile, ciascuna progettata specificamente per un particolare tipo di serratura. Mentre la polizia sostiene che il sospetto sia riuscito a entrare dalla finestra, il testimone afferma che Brueckner ha usato le chiavi per entrare dalla porta. Una fonte della polizia ha rivelato: «Gli investigatori tedeschi sono rimasti elettrizzati dalla scoperta della cassetta degli attrezzi con dentro i grimaldelli. Questa prova è ora molto importante per loro».