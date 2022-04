Il sogno di Lucia Menghini era quello di diventare anestesista. Si era laureata da soli 5 mesi all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e lavorava come tirocinante all'ospedale di Spoleto dove si era distinta per la sue «doti umane e professionali». Di indole socievole aveva fatto presto amicizia con le sue colleghe, con loro condivideva un'altra passione, quella per viaggi. Da qui la decisione di intraprendere insieme un'avventura in Giordania, dove la 31enne di Foligno è morta in un incidente poco dopo le 19 di venerdì. Serena Becchetti, sua amica e una dei membri del team vincente di Reazione a Catena "Le Pignolette", non riesce a trovare le parole per descrivere il proprio dolore.

«Le Pignolette? Lucia e Ilaria erano appassionate»

Doveva essere un viaggio alla ricerca della libertà quello in cui Lucia ha perso la vita. La stessa libertà che omaggiava sempre sui propri social. «Find your freedom», si legge in uno dei suoi ultimi post. Con lei al momento dell'incidente c'erano anche due amiche di Perugia, ora ricoverate all'ospedale di Amman.

A parlare è Serena Bacchetti. «Sono sconvolta, non riesco a parlare - dice al telefono - non so cosa dire. Le Pignolette? Lucia e Ilaria guardavano il programma. Erano appassionate. E mi hanno trascinato in quell’avventura». Anche Serena è una dottoressa, anche lei come Lucia è un'ex campionessa del programma di Rai 1 Reazione a Catena.

Lucia Menghini, l'«avventura» a Reazione a Catena

Nel giugno del 2021 le tre ragazze di Foligno si erano presentate al pubblico di Reazione a Catena come «ragazze precise, puntuali, ordinate e sempre alla ricerca della perfezione». La sintonia tra la 31enne scomparsa in Giordania e Serena e Lucia aveva stregato il pubblico di Rai 1.

Quando i sogni diventano realtà 😍

Ilaria, Lucia e Serena sono state selezionare per partecipare a #reazioneacatena

Oggi saranno in puntata con il nome 'Le Pignolette'#RaiCasting pic.twitter.com/qrAegdKMRM — Rai Casting (@Rai_casting) June 16, 2021

Marco Liorni: «Siamo sconvolti dalla notizia»

A ricordare la 31enne scomparsa è oggi anche il conduttore Marco Liorni che affida a Instagram il suo messaggio: «Siamo tutti sconvolti per la notizia», «una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie», scrive. «Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene».

La passione per i viaggi

Lucia amava condividere sui social le proprie avventure di viaggio. Nel suo ultimo post su Facebook si mostra sorridente in mezzo al deserto della Giordania. «Questo è il senso del deserto, che c'è abbastanza spazio e tempo a sufficienza», aveva scritto due giorni prima dell'incidente ignara del poco tempo che le rimaneva da vivere. Era convinta che per apprezzare le meraviglie del mondo fosse necessario vederle di persona, così come aveva fatto lei a Petra, dove si era recata lo scorso 5 aprile.

«Il viaggio è la gioia di non avere più niente da perdere, ma tutto da scoprire, nessuna catena legata a nessuna abitudine, solo la libertà e la capacità di godere di ciò che si trasforma davanti ai propri occhi, giorno dopo giorno - scriveva nel 2021 - Quante finestre, quanti sguardi, quanta strada, quante vite si scoprono in un viaggio. Mi era mancato tantissimo viaggiare, ma ora sono tornata con un pezzetto di mondo in più dentro di me».