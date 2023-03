Condannato a 400 anni esce dal carcere dopo 35, il giudice: «Il testiomone che lo accusava si era sbagliato»

Sidney Holmes è in carcere dall'89 per una rapina. Doveva scontare una pena di 400 anni ma è stato liberato: dopo 35 anni, il giudice ha dichiarato che il testimone che lo aveva accusato «si era sbagliato».



Cosa è successo

Un uomo che ha scontato più di tre decenni di una condanna a 400 anni di carcere per rapina a mano armata è stato liberato lunedì dopo essere stato scagionato. Sidney Holmes, 57 anni, era stato condannato nell'aprile del 1989 per una rapina del 1988 in cui era stato accusato di essere l'autista della fuga.

Holmes è stato accolto dalla sua famiglia quando è stato liberato lunedì e ha detto che la prima cosa che voleva fare era mangiare qualcosa, come ha riferito la Cbs Miami.

«Abbiamo una sola regola qui all'Ufficio del Procuratore di Stato di Broward: fare la cosa giusta, sempre. Come procuratori, il nostro unico obiettivo è promuovere la sicurezza pubblica nella nostra comunità e garantire che sia fatta giustizia», ha dichiarato in un comunicato il Procuratore di Stato di Broward Harold F. Pryor. «Mi congratulo con le vittime, i testimoni e gli agenti delle forze dell'ordine per la loro franchezza e per l'assistenza fornita nelle indagini su un crimine avvenuto più di 34 anni fa».

Holmes è stato condannato per aver fatto da autista per la fuga di due uomini che hanno rapinato due persone sotto la minaccia delle armi e rubato l'auto di una delle vittime a ovest di Fort Lauderdale, in Florida, il 19 giugno 1988, secondo l'ufficio del Procuratore di Stato. I due rapinatori non sono stati identificati.

Holmes ha contattato la Conviction Review Unit (CRU) del Procuratore di Stato nel 2020 e ha dichiarato agli investigatori di essere innocente. La CRU ha poi stabilito che Holmes aveva una plausibile dichiarazione di innocenza.

Durante la revisione del caso di Holmes, la CRU ha stabilito che l'identificazione di Holmes da parte di un testimone oculare durante l'indagine iniziale era probabilmente errata e che non vi erano prove che collegassero Holmes alla rapina al di fuori dell'identificazione errata. Un'indagine avviata dal fratello di una delle vittime ha anche scoperto che l'auto di Holmes è stata probabilmente identificata in modo errato all'epoca e che sono state trascurate le differenze chiave tra la sua Oldsmobile e quella usata dai rapinatori, ha detto Pryor.

Sulla base della revisione, cinque dei sei giurati indipendenti hanno votato che Holmes era innocente e che la sua condanna doveva essere annullata immediatamente. Le vittime del caso hanno entrambe dichiarato di ritenere che Holmes dovrebbe essere rilasciato. Anche gli agenti coinvolti nell'indagine originale erano sconvolti dal fatto che Holmes avesse scontato 34 anni di carcere e fosse stato condannato a 400 anni.

Imagine spending 34 years in prison for a crime you didn’t commit 💔 Sidney Holmes faced a 400 year sentence, and today, he’s a free man. #CBSNews #CBSNewsMiami @CBSMiami pic.twitter.com/tT3O5MNvY9 — Gabby Arzola (@GabrielleArzola) March 14, 2023

L'associazione no-profit OIC of South Florida aiuterà Holmes con servizi di reinserimento, formazione e collocamento.