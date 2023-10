Kevin McCarthy, lo speaker della Camera statunitense è stato destituito: «È la prima volta nella storia degli Usa»

È la prima volta nella storia statunitense che uno speaker della Camera dei rappresentanti viene silurato tramite un voto di sfiducia: la rimozione di Kevin McCarthy, lo speaker repubblicano appena rimosso, è certamente il simbolo dell'attuale instabilità politica americana, in un momento in cui, come ha esortato il Presidente Joe Biden sarebbe invece necessario affrontare «sfide urgenti».

Biden: la democrazia è ancora a rischio, non è un'iperbole

La mozione di sfiducia e le accuse del trumpiano Matt Gaetz

A presentare la mozione di sfiducia nei confronti di Kevin McCarthy è stato il deputato trumpiano Matt Gaetz, il quale ha accusato l'ormai ex speaker di essere «una creatura della palude». «È salito al potere raccogliendo il denaro di interessi speciali e ridistribuendo quel denaro in cambio di favori», ha detto Gaetz, esortando l'assemblea: «Dovremmo eleggere uno speaker migliore».

BREAKING: Speaker Kevin McCarthy is ousted in a vote pushed by conservatives, marking the first time in U.S. history that a speaker has been voted out of office. https://t.co/ram2koN1Yx pic.twitter.com/A1E7ZJ9ctS — NBC News (@NBCNews) October 3, 2023

L'accusa più forte mossa dal fedelissimo di Trump a McCarthy è quella di aver fatto passare con i voti dem la misura per evitare lo shutdown e di aver fatto quello che definisce «un accordo segreto sull'Ucraina».

La mozione è stata approvata dai deputati per un pugno di voti - 216 voti a favore e 210 contrari - e per la prima volta nella storia McCarthy è stato quindi rimosso.

Come affermato con un post su X, non ha intenzione di ricandidarsi alla carica: «Non cercherò di candidarmi nuovamente come speaker - ha scritto - Potrei aver perso un voto oggi, ma ho combattuto per ciò in cui credo, e credo nell'America. È stato un onore servire». «Non mi pento dei miei sforzi per costruire coalizioni e trovare soluzioni. Sono stato cresciuto per risolvere i problemi, non per crearli», ha detto poi in una conferenza stampa, sottolineando di lasciare l'incarico con un «senso di orgoglio, realizzazione e sì, ottimismo».

I will not seek to run again for Speaker of the House. I may have lost a vote today, but I fought for what I believe in—and I believe in America. It has been an honor to serve. https://t.co/4EMpOuwtzy — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) October 3, 2023

L'appello di Biden

In attesa di eleggere un nuovo speaker, è stato nominato ad interim il deputato repubblicano della North Carolina, Patrick McHenry, i cui poteri saranno però unicamente quello di sospendere i lavori della Camera, di aggiornarli e di riconoscere le candidature per il ruolo di speaker. Joe Biden ha quindi esortato la Camera ad eleggere «presto» un nuovo speaker per affrontare «sfide urgenti», come riferito in una nota diffusa dalla . Lo Casa Bianca in seguito alla destituzione che ha gettato Capitol Hill nel caos.