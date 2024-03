Kate Middleton, i retroscena sul discorso: il messaggio scritto da sola, perché non ha voluto William accanto e cosa ha detto ai figli. La Pasqua nel Norfolk

Kate Middleton ha scritto il suo discorso da sola, scegliendo personalmente ogni parola del messaggio con cui ha deciso di annunciare al mondo di avere un tumore, decidendo anche i tempi e le modalità: ovvero di comparire da sola di fronte alle telecamere, senza il marito William, e di parlare con onestà dei suoi problemi.

Kate Middleton e Re Carlo malati, il pranzo privato e il sovrano in vestaglia alla London Clinic per confortare la nuora. «Per lui è come una figlia»

Il discorso scritto da sola

Un amico del Principe e della Principessa di Galles ha fatto sapere a The Sunday Times che Kate ha scritto da sola il discorso in cui annunciava di avere il cancro: «Lo ha fatto velocemente, nel tentativo di reprimere ulteriori pettegolezzi e speculazioni sulla sua salute». La fonte ha anche spiegato che lo scopo della principessa Kate non era solo quello di mettere fine al gossip sul suo conto: «Non si tratta solo dei pettegolezzi delle ultime settimane, sebbene siano stati spiacevoli. Sentiva di doverlo fare per ciò che lei rappresenta. È un personaggio pubblico e sentiva di avere una responsabilità. Ha scritto ogni parola da sola, lo ha fatto rapidamente».

Infine, la fonte ha fatto sapere che Kate ha preferito fare un video anziché un comunicato perché lo considerava un modo più rassicurante di dare la notizia della sua malattia.

Cosa ha detto ai figli

Ma perché la principessa ha aspettato così tanto prima di rivelare la sua malattia? Il motivo per cui Kate ha atteso pazientemente, sopportando duri attacchi e critiche sui social, è semplice: per Kate e William è stato importante attendere l’inizio delle vacanze per dirlo ai figli.

George, l’erede al trono che a luglio compie 11 anni, Charlotte, 8, e Louis, 5, avrebbero potuto saperlo dai compagnetti a scuola, ma Kate ci ha tenuto a informarli lei stessa di ciò che le sta accadendo. Con delicatezza, e assicurandoli con un abbraccio: «Non vi preoccupate, starò bene».

Quando tornerà in pubblico

Dopo l'annuncio di Kate, ci si chiede quando la principessa si farà rivedere in pubblico. Ieri la principessa è stata vista mentre usciva da Adelaide Cottage, la sua residenza a Windsor, per imbarcarsi su un elicottero parcheggiato nelle vicinanze. I Wales hanno infatti approfittato della chiusura pasquale delle scuole britanniche per concedersi qualche giorno di vacanza. Ma non sono andati lontano: pochi minuti di viaggio e sono atterrati nei pressi di Sandringham, raggiungendo la loro dimora di campagna ad Anmer Hall, la villa nel Norfolk, e torneranno a Windsor quando i tre figli riprenderanno la scuola, il 17 aprile. Esperti reali concordano nel dire che dopo il video di venerdì scorso, non vedremo Kate pubblicamente finché i medici non le daranno il via libera, il che potrebbe richiedere settimane o mesi.

Il dolore di William

Di certo gli occhi ora sono puntati su William, come ha scritto Simon Heffer sul Telegraph, si trova da affrontare una situazione che non ha precedenti: il principe è cresciuto con la consapevolezza del suo destino, ma la malattia simultaneamente del padre e della moglie è un doppio colpo che richiederà forza e stabilità. William potrà contare sull'aiuto della regina Camilla, che ha mantenuto i suoi impegni anche in assenza di Carlo, e della zia Anna, che a 73 anni continua a risultare la più attiva del casato, con una media di circa 450 funzioni l'anno. Il Principe William ha condiviso la scelta della Principessa Kate di parlare pubblicamente del cancro e della terapia a cui si sottoporrà: «È estremamente orgoglioso del suo coraggio e della sua forza. Parlare della malattia è stata una decisione della principessa, ma lui non era dispiaciuto della cosa, le ha dato pieno sostegno». Il principe spera che ora venga rispettata la privacy della sua famiglia, perché Kate possa avere la serenità per affrontare la terapia. Un comunicato diramato da Kensington Palace, tuttavia, fa sapere che la coppia è commossa dall'affetto ricevuto: «Il principe e la principessa sono enormemente commossi dai messaggi gentili ricevuti da persone provenienti da tutto il mondo come risposta a Sua Altezza Reale. Sono commossi dal calore e dal sostegno ricevuti e grati per la comprensione per la loro richiesta di privacy».

I fiori e i messaggi

In scene simili a quelle che seguirono la scomparsa di Diana, da venerdì sera, pochi minuti dopo l’annuncio di Kate, ai cancelli di Windsor e Kensington Palace si sta assistendo all’arrivo di migliaia di persone che, con aria mesta, continuano a lasciare omaggi floreali e messaggi di supporto. E in tanti si sono recati anche a Bucklebury Manor, la dimora dei Middleton poco distante da quella della principessa. Una dimostrazione di affetto che, dicono a palazzo, Kate non si aspettava e che ha colpito molto l’intera famiglia.