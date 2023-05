Kate Middleton, gli orecchini di Diana e la collana di Elisabetta: la futura regina e quel look carico di simboli all'incoronazione di Re Carlo

Molti avrebbero voluto vedere lei oggi nell'abbazia di Westminster: Kate Middleton, la futura regina, che ha fatto del suo ruolo un simbolo di modernità e in questi 12 anni ha ricalcato spesso le orme e lo stile dell’amatissima Diana, riconciliando Buckingham Palace con i sudditi. E proprio a Diana nel giorno dell'incoronazione di Re Carlo e della regina Camilla, Kate ha voluto rendere omaggio: sfoggiando un set di orecchini di perle e diamanti regalati a Diana prima del suo matrimonio con il principe Carlo nel 1981. L'abito che ha indossato è carico di simboli: perché la principessa del Galles, la prima a partecipare a un'incoronazione dal 1902, ha reso omaggio anche alla defunta regina indossando la collana con festone di Giorgio VI, che fu un regalo del re Giorgio VI proprio per sua figlia, l'allora principessa Elisabetta.

Il copricapo come la figlia Charlotte



Dicevano che con il suo abito si sarebbe "distinta dalla massa". E così è stato. La Principessa del Galles ha indossato un abito Alexander McQueen in crêpe di seta color avorio con lingotti d'argento e ricami in filo con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, con il Mantello dell'Ordine Reale Vittoriano. Nessuna tiara. Kate ha scelto lo stesso copricapo Jess Collett x Alexander McQueen con lingotti d'argento, cristalli e fili d'argento della figlia Charlotte. Anche per la giovane principessa è stato scelto un abito e una mantella Alexander McQueen in crêpe di seta color avorio con ricami a punto avorio con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, a simboleggiare le quattro nazioni.



L'abito di McQueen



La Principessa si è sepsso affidata ad Alexander McQueen per momenti significativi della sua vita. Ha indossato Alexander McQueen - uno dei suoi marchi di moda preferiti - in numerose occasioni, in particolare scegliendo il suo direttore creativo Sarah Burton per disegnare il suo abito da sposa. I quattro fiori delle nazioni d'origine - rosa inglese, cardo scozzese, narciso gallese e trifoglio irlandese - sono stati ricamati sull'abito.

Gli orecchini di Diana



Gli orecchini, realizzati da Collingwood, segnano un commovente passaggio di consegne da una principessa del Galles all'altra. Erano i preferiti di Diana e sono stati sfoggiati nei tour reali in Australia, Canada e Italia. Gli orecchini presentano un perno di diamante rotondo, da cui è sospeso un ulteriore diamante rotondo e un cappuccio a campana con altre tre file di piccoli diamanti. I cappucci a campana contengono ciascuno una goccia di perla. Diana ha iniziato a indossare gli orecchini prima di diventare principessa del Galles. Erano un regalo di Collingwood, un'azienda di gioielli che era una delle preferite della famiglia Spencer. Li ha indossati in diverse occasioni durante il suo matrimonio. Hanno fatto brillare i suoi abiti di gala durante il suo tour negli Stati Uniti nel 1985, dove li ha indossati con un abito bianco di pizzo e la tiara Lover's Knot per una cena di gala all'ambasciata britannica.Li indossava anche con l'abito nero aderente che sfoggiava mentre partecipava alla festa di Vanity Fair alla Serpentine Gallery nel novembre 1994 a Londra, che in seguito divenne noto come Revenge Dress. Kate ha indossato gli orecchini diverse volte, anche nel suo ritratto ufficiale rilasciato per celebrare il suo 40° compleanno l'anno scorso e per il funerale della regina lo scorso settembre.

La collana di Elisabetta

Ma Kate ha voluto ricordare anche la regina Elisabetta indossando la scintillante collana di diamanti appartenuta alla defunta regina che era una delle preferite della monarca durante la sua vita. E' composta da 105 diamanti sciolti che erano tenuti di riserva a Garrard, conservati in sacchetti contrassegnati con la "C" per Corona, nel caso in cui un monarca volesse estendere una collana o migliorare una tiara. Si diceva che la regina Mary, la nonna della regina, usasse regolarmente il servizio. La risultante collana a tre fili ha file di pietre graduate, sospese tra due triangoli di diamanti. Era anche la collana preferita della regina da indossare senza tiara.