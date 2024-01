Kate Middleton, la decisione di William che le ha «spezzato il cuore»: il piccolo George andrà a Eton, il collegio frequentato da papà e zio Harry

La decisione è stata presa: il principino George, figlio di William e Kate Middleton, andrà a scuola all'Eton College quando compirà 13 anni.

E la cosa avrebbe "spezzato il cuore" a sua madre: la principessa del Galles infatti non apprezza particolarmente i collegi che includono solo alunni dello stesso sesso come Eton. Tant'è che ha "assolutamente odiato" l'istituto dove è andata lei a Downe House, una scuola femminile nel Berkshire, dove, tra l'altro è stata vittima di bullismo.

La decisione di William

Ma, spiega una fonte al Daily Mail, William è stato irremovibile: George andrà a Eton come suo padre e suo zio Harry prima di lui. La questione sarebbe stata oggetto di discussioni tra i principi di Galles per anni, e alla fine William la ha spuntata. «Kate non è mai stata d'accordo con il progetto del marito di mandare via George, anche se è tradizione - ha spiegato la fonte - pensa che mandarlo in un istituto rigido ed esclusivo vada contro tutti i suoi sforzi di modernizzare la monarchia. E oltretutto, il figlio le mancherà tantissimo». Alla fine, Kate si sarebbe arresa dopo aver capito che anche George voleva seguire le orme del padre. Il principe George, 11 anni, farà l'esame di ammissione l'anno prossimo e Kate salterà una visita a Singapore per restare con lui.

Il college di Eton

L'Eton College è una scuola superiore privata situata a Eton, nel Berkshire. È considerata la più famosa e prestigiosa scuola del Regno Unito: 570 anni di storia, lo hanno frequentato artisti, celebrità, scrittori, uomini politici e membri della famiglia reale. Fra gli allievi più illustri anche George Orwell e Ian Fleming. Il principe William e suo fratello il principe Harry sono stati i primi membri della famiglia reale ad andare a Eton, in contrasto con la tradizione secondo cui i discendenti maschi vengono educati al collegio navale o al collegio di Gordonstoun in Scozia o da precettori. Gli ex-allievi del collegio sono detti "Etonians".