Afghanistan, Isis Khorasan rivendica gli attentati. Ecco cos'è l'Is-Kp

Le esplosioni all'aeroporto di Kabul sono frutto di un attentato attribuibile all'Isis-KP. La paternità degli attentati presso l'aeroporto di Kabul è dell'Isis Khorasan, secondo quanto riportano i media locali. La rivendicazione è ritenuta credibile secondo fonti americane anche dai funzionari dell'intelligence americana che nelle scorse ore avevano indicato proprio in questa fazione il maggiore pericolo per possibili attentati. Talebani e Isis-Khorasan sono in guerra da tempo e i talebani hanno indicato in varie occasioni di voler tenere il gruppo lontano dalle aree sotto suo controllo. Anche secondo fonti della difesa britannica citate da Sky news.uk, è «altamente probabile» che l'attacco a Kabul sia stato compiuto dal gruppo terroristico Isis-K. La fonte riferisce che un kamikaze si è fatto esplodere al Baron Hotel. Poi vi è stata una seconda esplosione presso l'Abbey gate dell'aeroporto, che secondo le prime indicazioni è dovuta ad un'autobomba.

Perché c'è quella K finale? Chi sono i miliziani dell'Isis-K? È il gruppo terroristico affiliato allo Stato Islamico in Afghanistan. La lettera K perché si riferisce al Khorasan. Il nome esteso del gruppo è Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province: "Provincia del Khorasan dello Stato Islamico”. Sono in competizione con i talebani: li giudicano troppo moderati.

Nascono sei anni fa. Sono attivi nel Khorasan, provincia dell'Asia centrale dello Stato Islamico. Lo Stato Islamico infatti ha annunciato la sua espansione nella regione del Khorasan nel 2015, che storicamente comprende parti dell'odierno Iran, dell'Asia centrale, dell'Afghanistan e del Pakistan.

L'IS-K è stato responsabile di quasi 100 attacchi contro i civili in Afghanistan e Pakistan, e di circa 250 scontri con le forze di sicurezza statunitensi. Secondo il centro studi americano CSIS (Center for strategic and international studies) questo gruppo rappresenta una minaccia permanente per gli interessi degli Stati Uniti e degli alleati nell'Asia meridionale e centrale.

I leader

Nel 2014, il pakistano Hafiz Saeed Khan è stato il primo leader dell'IS-K, Abdul Rauf Khadim diventò suo vice. Khan era un comandante veterano del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), lo stesso gruppo di talebani pakistani dove è stato scelto il portavoce del gruppo Is-K, Sheikh Maqbool, e molti altri capi che all'inizio hanno giurato fedeltà ad al-Baghdadi nell'ottobre 2014. Hafiz Saeed Khan, è stato ucciso da un attacco aereo degli Stati Uniti nella provincia di Nangarhar, in Afghanistan, il 26 luglio 2016. Dopo la morte di Khan, l'Is-K ha avuto tre capi, tutti eliminati dagli Stati Uniti in attacchi mirati: Abdul Hasib è stato ucciso nell'aprile 2017; Abu Sayed è stato ucciso l'11 luglio 2017 e, più recentemente, Abu Saad Orakzai è stato ucciso il 25 agosto 2018.16 Questi leader, così come quelli a livello distrettuale e provinciale, in genere possedevano un'esperienza significativa nei movimenti militanti locali in Afghanistan, Pakistan e Uzbekistan prima di unirsi all'Is-K.

Cosa vogliono

Come i gruppi dello Stato islamico in Iraq e in Siria, l'Is-K vuole instaurare un califfato a partire dall'Asia meridionale e centrale, governato dalla sharia, che si espanderà con l'adesione dei musulmani di tutta la regione e del mondo. Ignorano i confini internazionali e immaginano un territorio che trascenda gli stati-nazione come l'Afghanistan e il Pakistan. Sognano la sconfitta di Israele e degli Stati Uniti. Vogliono liberare il territorio dai "crociati" stranieri che «fanno proseliti tra i musulmani» e dagli "apostati", che includono chiunque, dalle reclute sunnite dell'esercito nazionale afghano agli sciiti hazara.