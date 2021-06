Morto Jurgen Conings, il "Rambo no vax" belga: il corpo senza vita trovato in un bosco

Il Rambo no vax belga Jugern Coning è stato trovato morto in un bosco. Il corpo del 46enne militare con simpatie di estrema destra e ricercato dalle autorità di Belgio, Germania e Olanda,è stato ritrovato senza vita da un passante in un bosco nella municipalità belga di Dilsen-Stokkem. Lo hanno riferito in una nota le autorità belghe, che da quattro settimane davano la caccia a Conings.

Il militare si sarebbe suicidato. Conings, scomparso da una caserma il 17 maggio e sospettato di terrorismo, avrebbe avuto intenzione di colpire una serie di personalità ed istituzioni, compreso uno dei massimi virologi del Paese. Secondo quanto riferito dalla Procura, le forze di sicurezza avevano perquisito 10 abitazioni appartenenti a persone ritenute vicine al fuggitivo. Il mese scorso la polizia aveva rinvenuto l'auto del militare, nella quale erano stati trovati quattro lanciarazzi anti carro e altre munizioni.