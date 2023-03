Jeff Thomas, modello morto a 35 anni: caduto da un balcone del suo appartamento a Miami, è mistero

Il modello e influencerè morto in un sospetto suicidio all'età di 35 anni. Si dice che il suo corpo sia stato scoperto in un appartamento di Miami mercoledì scorso. La causa della sua morte è attualmente sconosciuta e gli investigatori hanno detto che è in corso l'autopsia.

Morto Pierluigi Concutelli, il terrorista nero di Ordine Nuovo condannato per l'omicidio Occorsio



Tuttavia, fonti hanno riferito a TMZ che il ragazzo è caduto dal balcone di un appartamento. Jeff era un attore e modello.. Aveva preso parte a numerose riprese commerciali ed eventi in passerella. Aveva un grande seguito sui social media, con oltre 120.000 follower su Instagram. È stato anche fondatore e direttore dell'agenzia di consulenza One Popsicle.



I commenti



Dopo la sua morte, fan e amici hanno lasciato tributi sui social media, con molti commenti sul suo ultimo post su Instagram, che è arrivato solo sei giorni fa. Il vicepresidente di Men's Design, Kris Haigh, ha scritto: «Ti ho incontrato molti anni fa a New York. Non mancavi mai di portare un'energia allegra ogni volta che ti vedevo. Non sappiamo mai cosa stanno realmente attraversando le persone. Lo userò come promemoria per chiedere alle persone come stanno di più anche quando sembrano felici all'esterno. RIP Jeff».

Anche la creatrice di contenuti Jeanine Amapola ha pubblicato: "Assolutamente con il cuore spezzato. Mi manchi già". E un altro dei suoi follower ha scritto: "Mio dolce Jeff. Stavamo solo facendo progetti, tu stavi solo scherzando, stavamo solo sognando ad occhi aperti sull'Europa insieme. È così difficile da elaborare, pensare che non ci sarà una prossima volta.