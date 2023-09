Marocco, italiani bloccati sui monti dopo il terremoto: «Siamo preoccupatissimi, qui inizia a fare caldo». Tajani ai connazionali: andate a Casablanca o Rabat

Terremoto in Marocco, parlano alcuni italiani. «Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati fuori dall'hotel sul passo Tizi n'test e la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti.

«La scorsa notte, verso le 23.30 credo, c'è stata una scossa fortissima» racconta ancora la donna, che assieme alla sua famiglia alloggiava in un hotel-ristorante sul passo montano. Sono subito usciti dall'edificio. «L'hotel è rimasto molto danneggiato, per cui abbiamo passato la notte in autò. La famiglia è in Marocco dal 31 agosto, «stavamo facendo un giro, l'auto è affittata». Ma ora la macchina è inutile, spiega, perché «la frana ha bloccato entrambe le vie del passo. Non ci sono feriti - dice ancora - con noi c'erano altri due turisti, non saprei dire la nazionalità, forse belgi». Uno dei due, però, ha difficoltà a camminare e non può seguire la famiglia italiana nella lunga camminata verso Agadir.

«Sono circa 200 gli italiani presenti nell'area colpita dal sisma e non risultano vittime o ferti». Lo ha ribadito il ministro degli Esteri Antonio Tajani al Tg2 inviando un messaggio ai connazionali nel Paese colpito dal sisma ad evitare l'aereporto di Marrakesh dove ci sarà un funzionario dell'ambasciata per dare indicazioni ma che «è intasato» e raggiungere quelli di Casablanca o Rabat con i bus per «rientrare eventualmente in Italia». «Il governo segue minuto per minuto, persona per persona, la situazione: l'ambasciata, il consolato e l'Unità di crisi della Farnesina stanno rispondendo a tutte le chiamate» per dare assistenza»