Israele, i superstiti del 7 ottobre fanno causa all'intelligence: «Non siamo stati protetti»

Sopravvissuti e parenti dei giovani uccisi e torturati il 7 ottobre dai miliziani di Hamas al Rave nel deserto fanno causa ai servizi segreti e all'esercito di Israele per non avere avvertito della minaccia che incombeva. Sono in 42, ma potrebbero diventare molti di più. Quel giorno furono 360 le vittime alla festa, più i feriti e gli ostaggi liberati che hanno sofferto le pene dell'inferno a Gaza.

Saleh al-Arouri, ucciso a Beirut il numero due di Hamas: ecco chi era la «mente» dell'attacco del 7 ottobre a Israele

IL SONDAGGIO

Si tratta della più imponente causa di gruppo contro lo Stato di Israele e si annuncia come un'altra tegola sul capo di Netanyahu, che già deve gestire il "day after" della decisione con cui l'Alta Corte ha bocciato la norma chiave della sua controversa riforma della giustizia, quella sulla clausola di "ragionevolezza" con cui i supremi giudici possono bocciare i provvedimenti di governo e Parlamento. Stando a un sondaggio, il 15 per cento degli israeliani non vuole più Netanyahu premier dopo la guerra. Poi c'è la causa contro Israele davanti alla Corte penale internazionale dell'Aia su iniziativa del Sudafrica per genocidio, per la campagna di Gaza con oltre 22mila morti palestinesi finora. Israele accusa i sudafricani di «dare copertura politica e legale» a Hamas e annuncia che si opporrà a questa «etichetta di sangue» per la quale, dice il portavoce Eylon Levy, «la storia giudicherà impietosamente il Sudafrica». L'ex ministra dell'Informazione Galit Distel Atbaryan, però, dice di «sentirsi colpevole» per le divisioni che il governo Netanyahu ha portato nella società israeliana, favorendo di fatto l'incursione a sorpresa di Hamas.