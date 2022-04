Israele, sparatoria a Tel Aviv: almeno due morti. La polizia: ​«Attacco terroristico in tre punti diversi»

Una sparatoria nei pressi della centralissima via Dizengoff di Tel Aviv - città israeliana situata sulla costa del Mediterraneo - avrebbe causato la morte di due persone e il ferimento di altre 5. A riportarlo sono i media locali. I servizi di Pronto soccorso hanno affermato che le persone ferite sarebbero in gravi condizioni. In corso gli accertamenti da parte della autorità locali suoi responsabili. La polizia ha invitato la popolazione a non avvicinarsi alla zona. Secondo i media, gli avventori dei locali - stasera è giovedì, giorno affollato - hanno lasciato di corsa il proprio posto. Molte le ambulanze che stanno confluendo sul luogo.

APPROFONDIMENTI ISRAELE Attentati a Tel Aviv, almeno cinque morti e diversi feriti. Hamas... GAZA Gaza, continuano gli scontri tra Israele e Hamas

Israele, nuovo attenato vicino a Tel Aviv: cinque morti

Sono stati due i terroristi che hanno compiuto l'attacco in tre posti diversi. Lo ha detto il portavoce della polizia, Eli Levi, aggiungendo che l'evento è ancora in corso e per questo ha invitato la popolazione a mettersi al riparo e a non disturbare le forze di soccorso. La polizia - ha proseguito - sta ancora setacciando la zona. Il premier Naftali Bennett è in questo momento al ministero della difesa a Tel Aviv e sta seguendo gli sviluppi. Il movimento islamico palestinese di Hamas ha lodato l'attacco. «Le operazioni di resistenza sono una risposta naturale ai crimini di Israele contro il popolo palestinese», ha detto alla televisione al-Jazeera un alto funzionario di Hamas, Mushir al-Masri. Il gruppo terroristico non ha però rivendicato la responsabilità dell'attacco.