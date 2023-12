Islanda, vulcano erutta vicino a Grindavík dopo settimane di forti attività sismiche

Un vulcano vicino alla penisola di Reykjanes in Islanda ha iniziato a eruttare dopo settimane di attività sismica. L'eruzione, come riporta l'Istituto meteorologico islandese (IMO), è localizzata vicino a Sundhnúkagígar, a quattro chilometri a nord-est di Grindavík ed è stata ripresa dalle webcam installate in zona. La fuoriuscita del magma è stata preceduta da uno sciame sismico iniziato alle ore 21:00.

#BREAKING



The #volcano that we've been watching for weeks has finally erupted on the Reykjanes peninsula. pic.twitter.com/PJ3zbEhLV1

— WeatherNation (@WeatherNation) December 18, 2023