Iran, prove di guerra: esercitazioni navali con Russia e Cina. «Rafforzare la sicurezza regionale»

L'Iran, la Russia e la Cina organizzeranno a marzo delle manovre navali congiunte con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza regionale: lo ha dichiarato il comandante della Marina iraniana Shahram Irani, aggiungendo che anche altri Paesi sono stati invitati a partecipare all'esercitazione. «L'obiettivo più importante della Marina iraniana è quella di preservare e proteggere gli interessi e le risorse economiche del Paese», ha sottolineato il comandante, secondo quanto riportato da Mehr.

Yemen, raid Usa e Gb: colpite decine di obiettivi Houthi. Attaccata la Capitale Sana'a. I ribelli: «Risponderemo all'aggressione»

«Le forze navali dell'esercito iraniano hanno il dovere di proteggere la navigazione iraniana e di aiutare i Paesi che hanno bisogno di sostegno per essere sicuri e protetti», ha aggiunto.

📢Iran's Dena destroyer: foreign customers' warship of choice



A number of foreign customers have expressed interest in purchasing Iran's destroyer Dena, the Islamic Republic's navy commander, Rear Admiral Shahram Irani, told reporters. pic.twitter.com/FhurXxoc5p

— Daily News Dispatch (@DailyDispatchIn) January 30, 2024