Carlo e Camilla, gli abiti dell'incoronazione. I simboli nascosti nella veste della regina: «Per la prima volta api e uno scarafaggio sull'abito»

Carlo e Camilla verso l'Abbazia di Westminster pronti per l'incoronazione. Sulla "moderna" carrozza Diamond Jubilee State Coach, dotata di tutti i comfort delle vetture di ultima generazione, il re e la regina stanno facendo il corteo lungo il The Mall. Ecco gli abiti che indossano.

Carlo III, gli abiti di re e regina per l'incoronazione

Buckingham Palace ha svelato gli abiti che indosseranno re Carlo e la regina Camilla il giorno della loro incoronazione. I sovrani hanno scelto di seguire la tradizione. Li vedremo quindi entrambi con indosso due “vesti”: la Robe of State, per l'arrivo all'abbazia di Westminster, e la Robe of Estate, con i ricami personalizzati, per il ritorno a palazzo. L'"abito di stato" di Carlo III è realizzato in velluto cremisi ed è stato indossato dal nonno, re Giorgio VI, per la sua incoronazione nel 1937. E' stato conservato dalla Royal School of Needlework, di cui Camilla è patrono dal 2017. Carlo indosserà il mantello in seta porpora ricamato in oro che fu di Giorgio VI.

La veste di Camilla

Ma gli occhi sono da tenere aperti su Camilla: tanti gli incredibili tributi sulle tracce della veste dell'incoronazione della regina Camilla.

L'abito di Camilla La Robe of State della regina è quella originariamente realizzata per Elisabetta II. E' stato disegnato e ricamato a mano dalla Royal School of Needlework e realizzato dalla sartoria Ede & Ravenscroft, la più antica di Londra, fondata nel 1689. Il disegno si ispira ai temi della natura e dell'ambiente e reca gli emblemi nazionali del Regno Unito, oltre a rendere omaggio a Sua Maestà il Re. Vi sono raffigurati insetti, tra cui le api, e i fiori simbolo del Regno Unito con richiami agli affetti e alla storia personale di Camilla: i mughetti amati da Elisabetta II e presenti anche nel bouquet nuziale della regina consorte e il Delphinium, il fiore prediletto del re. Poi il mirto, simbolo della speranza, l'Alchemilla, che rappresenta l'amore e il conforto, il capelvenere, che richiama la purezza. Infine i fiordalisi: simboleggiano amore e tenerezza e attirano le api e le farfalle.

I tributi alla regina Elisabetta e a re Carlo

Parlando dell'indumento, un portavoce di Buckingham Palace, come riporta il Daily, ha dichiarato: «Per la prima volta, insetti tra cui api e uno scarafaggio sono presenti sull'abito dell'incoronazione». Il calabrone è noto come simbolo di comunicazione, abbondanza e fecondità, che potrebbe anche essere un cenno ai valori cari a re Carlo durante il suo regno. Il portavoce ha proseguito, spiegando che la presenza delle creature «attinge ai temi della natura e dell'ambiente e riflette l'affetto delle loro maestà per il mondo naturale».

Anche sulla sontuosa veste è presente la cifra ufficiale della regina, anch'essa sapientemente ricamata in filo d'oro. Il simbolo presenta un vorticoso monogramma "CR" sotto una corona, con le lettere che stanno per Camilla Regina (che in latino significa regina). La cifra di Camilla è basata sulla corona Tudor, proprio come quella di suo marito, tuttavia, la sua è più elaborata e stilizzata. Il simbolo, scelto da Sua Maestà tra una serie di disegni, è da lei utilizzato anche su carta intestata personale, cartoline e regali. È stato progettato dal professor Ewan Clayton, un calligrafo della Faculty and Academic Board della Royal Drawing School, in collaborazione con Timothy Noad, Herald Painter e Scrivener presso il College of Arms.