Sochi, aereo UTair va fuori pista e si incendia: terrore all'atterraggio, 18 feriti

Terrore a, in Russia, dove che undellaè finitonella fase di. Tre persone sono state portate all'ospedale ma l'incidente non ha causato morti. Il velivolo è finito nell'alveo di un fiume, fermandosi a pochi metri dall'acqua, e il motore sinistro ha preso fuoco.LEGGI ANCHE«Tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio sono stati evacuati e sono state fornite cure mediche a 18 passeggeri, tra cui tre bambini, sul posto e negli ospedali di Sochi. Tre persone, un adulto e due bambini, sono stati portati negli ospedali», ha detto il servizio stampa dell'ufficio del sindaco, citato dalla Tass.«Alle 02:59 di Mosca il Boeing 737-800 della UTair in viaggio da Mosca a Sochi con 164 passeggeri e sei membri dell'equipaggio a bordo è finito fuori dalla pista e ha sfondato una barriera, finendo sulla sponda di un fiume. Tutti i passeggeri sono stati evacuati e l'incendio è stato contenuto circa 25 minuti dopo l'incidente ed è completamente spento alle 04:30».