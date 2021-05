Usa, sospetto omicida arrestato grazie alla tigre che teneva in casa

È stato tradito dalla tigre del Bengala che teneva in casa come un animale domestico, Victor Hugo Cuevas, 26 anni, ricercato negli Usa per omicidio. L'uomo è stato arrestato a Houston dopo aver tentato la fuga. A far arrivare la polizia era stata proprio la presenza della tigre in strada, trovata mentre vagava per una zona residenziale della città del Texas e ripresa anche in alcuni video che hanno fatto il giro del web.

Tiger Wanted-@houstonpolice arrested Victor Hugo Cuevas after

his Bengal #Tiger got loose in a residential neighborhood in #Houston, sending residents into panic.

While he was arrested, #HoustonPolice has urged the public to help locate the still-missing #BengalTiger. #Police pic.twitter.com/70nd4k6fO6 — RAHUL SRIVASTAV (@upcoprahul) May 11, 2021

Centinaia le chiamate arrivate al 911 per la presenza del pericoloso felino. Qualche residente ha persino improvvisato un safari cittadino: anziché rinchiudersi in casa si è messo in auto seguendo la tigre nel suo vagabondare tra una villa e l'altra. Quando gli agenti sono arrivati, il sospetto omicida, proprietario anche di due scimmie, ha messo l'animale in una Jeep Cherokee bianca e se n'è andato, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo un breve inseguimento. La polizia lo ha catturato alcune ore dopo.