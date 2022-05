Russia, il supermissile termonucleare alla parata del 9 maggio: può colpire obiettivi a 12mila km di distanza

Ci sarà l'aereo dell'Apocalisse e poi anche il missile balistico termonucleare RS-24 Yars. Si prefigura sempre di più come uno show muscolare la parata in programma il 9 maggio a Mosca.

Il missile è stato avvistato durante le prove della parata: era trasportato da un veicolo a 16 ruote. Pesa quasi 50 tonnellate, può trasportare fino a 10 testate. L'arma intercontinentale può viaggiare fino a 24.500 km/ora ed è in grado di colpire obiettivi fino a 12.000 km di distanza. Lo Yars impiega solo 7 minuti per essere lanciato.

APPROFONDIMENTI MOSCA Super missile termonucleare RS-24 Yars: verrà mostrato alla... LE PROVE Aerei militari sopra Mosca in attesa della Parata del 9 maggio IL FOCUS Russia, dai missili ai battaglioni tattici: «Perso il... MOSCA Cosa farà Putin il 9 maggio? Dalla «guerra totale»... IL PODCAST Ucraina: Marina scappa da Odessa, Tamara pensa che la guerra...

La parata del 9 maggio vedrà Putin parlare sulla Piazza Rossa davanti a una massa di truppe, carri armati, razzi e missili. Per lui la guerra in Ucraina è l'equivalente contemporaneo della guerra che l'Unione Sovietica affrontò quando i nazisti di Adolf Hitler invasero nel 1941.

Nelle città di tutta la Russia, lunedì mattina, carri armati e camion di missili sfileranno lungo le strade. I jet da combattimento sfrecceranno nel cielo. Il 9 maggio si celebra la "Grande guerra patriottica", la vittoria contro i nazisti. Ma questa data è diventata qualcos'altro: è il nuovo simbolo dell'identità russa voluto da Vladimir Putin. Lo slogan di Putin è "Possiamo farlo di nuovo". Infatti il Cremlino utilizza simboli, parole, immagini, loghi e retorica della seconda guerra mondiale per descrivere l'invasione in Ucraina che secondo Putin va "denazificata". Se collegate la Russia alla falce e il martello e al colore rosso sappiate che ci sono nuovi simboli, rispolverati ad hoc, per armare l'ideologia neoimperialista dello zar. C'è ad esempio il nastro arancione e nero di San Giorgio, che è diventato il simbolo sia della vittoria della seconda guerra mondiale che, ora, della guerra in Ucraina.

BREAKING:



The Moldovan Parliament just made it illegal to brandish symbols of Russian aggression such as the Saint George’s Ribbon or the “Z-symbol”.



Source: Deputy Speaker @MihaiPopsoi



🇲🇩🇺🇦 pic.twitter.com/cIHnWeShmA

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2022