​Putin, esercito ridotto all'osso: lo zar cerca soldati nelle carceri. Gli Usa: Iran fornisce droni a Mosca. E l'Ue prepara nuove sanzioni

Il ministero della Difesa russo potrebbe aver deciso di ricorrere a metodi di reclutamento «non tradizionali» a causa della carenza di soldati: lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Questo, sottolinea il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, include il reclutamento di detenuti nelle carceri del Paese per rafforzare le file del gruppo mercenario russo Wagner. Se confermata, conclude l'intelligence, la decisione indicherebbe le difficoltà di Mosca nel rimpiazzare l'elevato numero di soldati deceduti sul campo di battaglia.

Usa: Iran fornisce droni a Mosca

Il governo iraniano si sta preparando a fornire alla Russia droni, inclusi alcuni armati. Lo afferma il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. «Le nostre informazioni indicano che l'Iran si sta preparando ad addestrare le forze russe a usare questi aeromobili a pilotaggio remoto, con le prime sessioni di addestramento previste in luglio», aggiunge Sullivan.

Il nuovo missile Zeemvik

«Killer di portaerei». Viene descritto così un missile balistico destinato alla Marina, lo 'Zeemvik', che la Russia afferma essere «in fase di sviluppo». La notizia viene riportata dall'agenzia russa Tass. «Il missile balistico ipersonico 'Zmeevik' è in fase di sviluppo da molto tempo - ha detto una fonte militare all'agenzia - Sarà concepito per distruggere grandi bersagli di superficie, soprattutto portaerei». Secondo le fonti, il missile avrebbe caratteristiche simili a quelle dei missili balistici cinesi Df-21D e Df-26, con una gittata fino a 4.000 chilometri.

Ue, settimo pacchetto di sanzioni

L'Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucraina nelle prossime settimane, secondo quanto riporta Bloomberg citando fonti a conoscenza del dossier. «La proposta potrebbe includere restrizioni sulle importazioni di oro, misure per aggiustare sanzioni precedenti e ulteriori elenchi di individui ed entità», affermano le fonti dell'agenzia americana.