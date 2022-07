Ucraina, Lavrov: Russia pronta a colloqui per esportazioni grano

(Teleborsa) - Secondo l'agenzia di stampa russa Tass la Russia sarebbe pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del grano ucraino. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto intanto convinto che la bandiera del Paese tornerà a sventolare nella Crimea occupata dai russi, così come ora sventola sull'Isola dei Serpenti.





