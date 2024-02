Guerra nucleare, nuovo simulatore atomico per Putin: replica l'esplosione di una bomba. Come funziona

Prove di guerra nucleare per la Russia.

Come funziona

La nuova apparecchiatura, aggiunge la Tass, sarà usata per «esercitazioni e addestramento pratico di unità miltari e per migliorare la qualità della preparazione delle forze di terra in operazioni di combattimento nel contesto dell'uso di armi nucleari, così come delle unità per il controllo delle radiazioni» per «individuare l'epicentro di una esplosione nucleare».

Il modello precedente

Gli scienziati hanno detto che il nuovo sistema prenderà il posto di quello usato in precedenza, l'IU-59, considerato ormai obsoleto. Un altro simulatore in passato impiegato per la valutazione delle esplosioni di ordigni nucleari sganciati dagli aerei, lo IAB-500, è ormai in disuso dal 1984.