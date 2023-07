La battaglia nei cieli si annuncia sempre più agguerrita, anche perché, finora, né la Russia né l'Ucraina sono state in grado di dominarla durante i 16 mesi di guerra. Gli aerei di Mosca, secondo gli esperti, hanno maggiori capacità: vantaggi tecnologici e superiorità numerica. In tutto queto tempo l'Ucraina ha ripetutamente chiesto ai paesi occidentali una fornitura di aerei da combattimento F-16 e, dopo una prima resistenza, ora gli alleati si stanno muovendo per garantire questa ulteriore forza militare alle truppe di Kiev.

Ma l'adattamento agli F-16 di progettazione occidentale potrebbe essere difficile per i piloti ucraini abituati ai jet dell'era sovietica,K sebbene gli ucraini si stiano muovendo su più fronti, e ora, oltre ai supersonici occidentali, stiano puntando a ottenere anche un altro tipo di caccia, più consono alla loro preparazione: lo svedese JAS 39 Gripen. Gli ucraini «li monitorano da oltre un decennio», ha dichiarato Dmitri Alperovitch, conduttore del podcast Geopolitics Decanted, in un recente episodio registrato dopo un viaggio in Ucraina. Secondo Alperovitch, i funzionari ucraini «sono abbastanza fiduciosi di poterne ricevere alcuni quanto prima, anche se restano in attesa degli F16».

Jas 39 Gripen, come funziona e i vantaggi

Il Gripen è ben considerato dagli esperti e potrebbe essere particolarmente adatto per la guerra in Ucraina. Può raggiungere Mach 2 e volare a velocità supersoniche senza utilizzare un postbruciatore, una caratteristica nota come super-crociera che è condivisa solo da pochi jet , nessuno dei quali russo. Oltre ai missili aria-superficie e alle bombe, inoltre, il caccia svedese può trasportare una grande quantità di missili aria-aria, tra cui l'IRIS-T, l' AIM-120 AMRAAM e l'innovativo Meteor, che vanta una gittata di oltre 60 miglia e può superare i missili aria-aria della Russia. Anche molti paesi occidentali usano queste armi, il che potrebbe rendere più facile rifornire l'Ucraina.

L'adozione del Gripen sarebbe anche relativamente facile per l'aeronautica militare di Kiev, in quanto è molto più “semplice” da pilotare, e necessita di solo un membro dell'equipaggio di terra altamente addestrato per manovrarlo. Il Gripen è anche poco costoso da utilizzare, costando meno per ora di volo rispetto all'F-16 e ad altri velivoli, secondo la conclusione di uno studio di Janes Strategic Services, commissionato da Saab, il produttore del Gripen. Ha,poi, una capacità di decollo e atterraggio corta, che ne consente l'utilizzo in piccoli aeroporti e persino sulle autostrade. Un elemento, questo, fondamentale, qualora Mosca bombardasse gli aeroporti più grandi dell'Ucraina.

Nonostante il buon funzionamento e la resa eccezionale, il Gripen non è riuscito ad aggiudicarsi i contratti, perdendo molte gare stellari. Oltre alla Svezia, che vola solo con questo tipo di caccia, il jet è utilizzato solo da altri cinque paesi. E non è mai stato usato per combattimenti reali. La guerra in Ucraina potrebbe offrire all'aereo la possibilità di mostrare le sue capacità. I funzionari di Kiev - ha detto ancora Alperovitch - ritengono che «i Gripen rappresentano un'opportunità davvero unica per mostrare le potenzialità dell'aereo in guerra», ha detto Alperovitch. Ed è su questo punto che gli ucraini insisteranno per averli. Tuttavia, anche se Stoccolma approvasse la consegna dei Gripen a Kiev, trovare gli aerei da inviare potrebbe non essere facile. Dei sei paesi che utilizzano il jet, solo la Svezia e la Repubblica Ceca hanno sostenuto l'Ucraina nella guerra. Brasile, Sudafrica e Thailandia sono neutrali, mentre l'Ungheria è stata contraria al rifornimento di armi all'Ucraina e ha minacciato di bloccare gli aiuti militari dell'Ue a Kiev.

I numeri

La Repubblica Ceca ha 14 Gripen C e 2 Gripen D in leasing fino al 2027, quando saranno sostituiti dagli F-35. I suoi unici altri aerei da combattimento sono 16 velivoli leggeri subsonici Aero L-159, ma la Repubblica Ceca è anche circondata da alleati, il che potrebbe renderla più disposta a separarsi da alcuni dei suoi jet.

La Svezia gestisce circa 80 Gripen C e ha ordinato 60 Gripen Es, la nuova variante di generazione 4.5, ma ne ha ricevuti molti di meno. Le minacce aeree russe sono una preoccupazione per la Svezia, ma il numero di Gripen che l'Ucraina vuole è «fattibile e non ridurrebbe sostanzialmente le capacità dell'aeronautica svedese», ha sottolineato Alperovitch, anche se ha rifiutato di dire quanti Gripen l'Ucraina sta cercando.

Quasi una dozzina di paesi hanno accettato di addestrare i piloti ucraini sugli F-16 a partire da agosto, e John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, ha annunciato che gli F-16 arriveranno probabilmente in Ucraina entro la fine dell'anno.

Polonia e Slovacchia hanno fornito 27 MiG-29 per integrare la flotta ucraina, ma mantenere quelli in volo diventerà sempre più difficile perché verranno danneggiati e invecchieranno. A lungo termine, l'Ucraina - ha comunque concluso Alperovitc - «l'Ucraina avrà gli F-16, mentre a breve per contrastare i russi, ritengo che i Gripen siano un'ottima soluzione».