Greta Thunberg rifiuta 46mila euro per meriti ambientalisti: «Al clima i premi non servono»

Il Consiglio Nordico l'avrebbe premiata per il suo impegno nella difesa del clima , con relativo assegno di 500mila corone svedesi (). Greta Thunberg ha ringraziato, ma passa avanti. «Il mondo non ha bisogno di ulteriori premi». E dopo aver comunque definito «un grande onore» la possibilità offertale, spiega meglio la sua posizione. Citando un rapporto di WWF e Global Footprint Network, l'attivista ha sferrato un attacco alle politiche ambientali di Svezia e altri Paesi Nordici.Già, Paesi Nordici. Proprio quelli a cui tutti guardiamo come modelli per la lotta al cambiamento climatico . «I Paesi nordici hanno un gran reputazione quando si parla di clima e tematiche ambientali. Nessun risparmio di vanterie. Nessuna carenza di bei paroloni. Ma se guardiamo ai dati sulle emissioni e la nostra impronta ecologica procapite- includendo i consumi, gli importi, i voli e le navi- beh, è un'altra storia» scrive su Instagram Greta.E continua. «In Svezia viviamo come se avessimo a disposizione 4 pianeti. In Norvegia il governo ha di recente dato il via libera a un numero record di permessi per l'estrazione di petrolio e gas», ha scritto, concludendo: «Siamo tra i Paesi che possono fare di più. E invece continuiamo a fare poco o niente. Quindi, finchè non inizierete a fare quello che la scienza ritiene necessario per limitare il surriscaldamento globale a 1,5 o a 2 gradi Celsius, Io- e Fridays for Future Svezia- scegliamo di non accettare nè il premio nè i soldi».