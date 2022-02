Danimarca, dalle mascherine al Green passi via tutte le restrizioni: «Il Covid non è più una malattia socialmente critica»

La Danimarca ci riprova e dice addio alle restrizioni anti-Covid: a partire da oggi l'obbligo di indossare le mascherine e di esibire il Green pass non sarà più in vigore, mentre torneranno ad essere autorizzati gli eventi e la frequentazione delle discoteche. La decisione va di pari passo con la scelta di far cadere la definizione del Covid-19 come una malattia «socialmente critica», usata per giustificare l'adozione delle norme anti-pandemia. Solo chi entra nel paese sarà chiamato ad esibire una prova della vaccinazione.

APPROFONDIMENTI SALUTE Danimarca, da oggi via mascherine e Green pass LA PANDEMIA Omicron, da oggi la Gran Bretagna abolisce Green pass e mascherine.... COVID-19 Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice: Green pass... COVID-19 Mascherine all'aperto, Bassetti: «Sono anacronistiche,... IL FOCUS L'Austria revoca il lockdown per i no vax. «Limitare il... MONDO Regno Unito, fine dell'obbligo mascherine all'aperto dal 27... IL CASO Omicron, «quarta dose agli over 60» per fermare la nuova... LE MISURE Mascherine all’aperto, obbligo verso la proroga. Da... LE REGOLE No Vax, multe da martedì: cento euro agli over 50 (ma non ci... SALUTE Omicron 2, perché gli scienziati sono in allerta per la nuova... COVID Variante Omicron, picco vicino: l'Europa vede la fine della...

Danimarca, da oggi via tutte le restrizioni

Una scelta analoga era stata fatta dal paese a novembre ma all'epoca le restrizioni erano poi state progressivamente reintrodotte a fronte di un forte aumento dei contagi.

La settimana scorsa la Danimarca ha registrato tra i 33mila ed i 47mila nuovi contagi quotidiani ma l'aumento delle infezioni non ha prodotto una pressione aggiuntiva sugli ospedali, come si temeva, grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata. Le mascherine resteranno in vigore negli ospedali, per il personale e i visitatori, a tutela delle persone più fragili.

Covid, stop allo stato d'emergenza, mascherine all'aperto ancora per 10 giorni, discoteche aperte l'11 febbraio

Mascherine all'aperto, Bassetti: «Sono anacronistiche, assurda la multa da 400 euro. La gente è terrorizzata»

Liberi tutti anche in Gran Bretagna, dopo la lunga fase di emergenza legata al Covid. Come da programma, in Inghilterra è scattata l'ultima fase della revoca delle restrizioni, mentre le altre nazioni del Regno si stanno gradualmente allineando. Prove di ritorno alla normalità, fortemente auspicata dal governo, grazie al successo nella campagna vaccinale e delle terze dosi. Booster decisivi per l'abbattimento dei ricoveri, e che hanno convinto anche Israele a contenere la platea per la quarta dose: solo agli adulti ad alto rischio e agli over 60. Il 27 gennaio 2022 era la data scelta da Londra per abbandonare il piano B delle restrizioni che era stato adottato dopo l'impennata di Omicron. E si è tornati al piano A, fondato sulle vaccinazioni, a fronte di una diminuzione dei nuovi contagi e con ricoveri ai minimi da mesi.

Così gli inglesi hanno ripreso ad andare nei negozi ed a prendere i mezzi pubblici senza obbligo di mascherina, è sparita l'imposizione dello smart working come anche il tetto alla visite nelle case di cura. Archiviata anche la (breve) parentesi del mini Green Pass vaccinale per discoteche ed eventi di massa. Obblighi sostituiti da raccomandazioni a tenere comportamenti responsabili, perché il virus continua a circolare. Tutto questo è stato possibile grazie ad vaccini, che fanno dei britannici i capofila in Europa con 37 milioni di booster somministrati. E che «stanno restituendo più libertà a questo Paese», ha sottolineato il ministro della Salute Sajid Javid. Le terze dosi sono considerate un elemento chiave anche nel resto d'Europa per avvicinarsi alla fine della pandemia e abbandonare le ultime restrizioni.

Omicron, da oggi la Gran Bretagna abolisce Green pass e mascherine. Spagna, niente certificato verde in locali e palestre

Su questa linea, adesso, si è orientata anche Israele, primo Paese al mondo a somministrare la quarta dose, offrendola a tutta la platea degli over 60 (finora 600mila). Ma le autorità sanitarie hanno deciso che il secondo booster sarà esteso soltanto degli over 18 ad alto rischio e a distanza di almeno 4 mesi dalla terza iniezione.

Viaggiare in Europa, ora sarà più semplice: Green pass e tamponi, ecco le nuove regole