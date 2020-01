La proposta della premier finlandese: «Lavorare 4 giorni a settimana e dedicare più tempo alla famiglia»

La premier finlandese Sanna Marin ha proposto l'introduzione nel Paese di un orario di lavoro flessibile: quattro giorni a settimana e la giornata di sei ore. «Credo che le persone si meritino di pasare più tempo con le loro famiglie, con quelli a cui vogliono bene e di coltivare i loro hobby e altri aspetti della vita, come la cultura». In Svezia la giornata lavorativa di sei ore è stata già introdotta nel 2015.

Sanna Marin, la più giovane premier al mondo, aveva promesso la riduzione del tempo da dedicare al lavoro senza che questo comporti un taglio sullo stipendio in occasione del 120esimo anniversario dello Sdp, il partito socialdemocratico di cui è leader di fatto. Al momento in Finlandia si lavora in media per 30 ore a settimana.

Un sogno per gli italiani, tra quelli che lavorano più ore. Secondo le ultime stime dell’Ocse, l’Italia ai primi posti, dopo Grecia ed Estonia, nella classifica dei Paesi dell’area europea, dove si lavorano più ore alla settimana. In particolare, gli italiani lavorano 33 ore alla settimana, 3 ore in più rispetto alla media europea di 30 ore e 7 ore in più rispetto alla Germania. In poche parole, gli italiani lavorano quasi un giorno in più alla settimana rispetto ai tedeschi. L’Italia però non è da sola: al di sopra della media europea di 30 ore settimanali, si trovano anche Irlanda, Portogallo, Slovacchia, Lettonia, Spagna, Slovenia e Lituania. Lo Stato con il più ridotto orario di lavoro è la Germania, con 26 ore settimanali. Poco al di sopra, si trovano l’Olanda con 28 ore settimanali, il Lussemburgo, l’Austria e la Francia con 29 ore settimanali. Finlandia e Belgio registrano invece 30 ore di lavoro settimanali, rientrando nella media.

