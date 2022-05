Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier Sanna Marin hanno annunciato con una dichiarazione il loro appoggio all'adesione del Paese alla Nato. Svezia e Finlandia dunque, sono ormai a un passo dall'ingresso nella Nato. I due Paesi scandinavi stanno procedendo in tandem - complice anche la fratellanza tra i partiti socialdemocratici alla guida dei rispettivi governi - e nei prossimi giorni andranno a chiudere la partita.

Joint statement by the President of the Republic and Prime Minister of Finland on Finland's NATO membershiphttps://t.co/IWJQg6Hj69 pic.twitter.com/0LV3FVyNdw — TPKanslia (@TPKanslia) May 12, 2022

IL COMUNICATO - «La Finlandia deve presentare domanda di adesione alla Nato senza indugio». A scriverlo, nel loro parere sulla eventuale richiesta di ingresso di Helsinki nell'Alleanza Atlantica, sono stati il presidente e la premier finlandesi, Sauli Niinistö e Sanna Marin. «Durante questa primavera si è svolta un'importante discussione sulla possibile adesione della Finlandia alla Nato», si legge. «Ci è voluto del tempo per permettere al parlamento e all'intera società di prendere posizione sulla questione. Ci è voluto tempo per i contatti internazionali con la Nato ed i suoi paesi membri, nonché con la Svezia. Abbiamo voluto riservare alla discussione lo spazio necessario». «Il momento del processo decisionale è vicino», scrivono ancora. «L'adesione alla Nato rafforzerebbe la sicurezza della Finlandia. In quanto membro della Nato, la Finlandia rafforzerebbe l'intera alleanza di difesa. La Finlandia deve presentare domanda per l'adesione senza indugio. Ci auguriamo che le misure nazionali ancora necessarie per prendere questa decisione vengano prese rapidamente entro i prossimi giorni».

LA CRISI - Le tappe formali sono già incasellate. E non è un caso che il premier britannico Boris Johnson sia volato a Stoccolma ed Helsinki per firmare le «dichiarazioni di assistenza» (anche militare) in caso di «attacco» o di «crisi», comprese le minacce ibride o cibernetiche.

Svezia e Finlandia a un passo dalla Nato, Johnson: «Le sosterremo in caso di attacco della Russia»

«La campagna sanguinaria scatenata da Vladimir Putin in Ucraina disegna una nuova realtà e la fronteggeremo insieme», ha detto Johnson accanto alla premier svedese Magdalena Andersson. Londra ha chiarito che l'accordo tripartito è «slegato» dal capitolo Nato e procederà anche se Svezia e Finlandia non dovessero entrare nell'Alleanza Atlantica. Ma al netto del recente protagonismo di BoJo nell'est e nel nord europeo, che rientra nella sua strategia di Global Britain post-Brexit, il filo rosso ormai è chiaro. Il presidente finlandese Sauli Niinist” - che oggi ha provato a placare l'ira di Mosca affermando che l'eventuale adesione non sarà «contro» nessuno - renderà nota la sua posizione sull'ingresso nella Nato domani (il ministro degli Esteri Pekka Haavisto sarà invece alla commissione Esteri del Parlamento europeo).

Ukraine war: Finland to apply to join NATO for the first time amid Russia's ongoing invasion https://t.co/ZPwuVvUZUI — Sky News (@SkyNews) May 12, 2022

Andersson, dal canto suo, si pronuncerà domenica, dopo un'analoga riunione del suo partito - secondo Haavisto (Verdi) «è bene» che i due vicini sincronizzino le loro decisioni sulla Nato. Sempre per unire i puntini, a Berlino questo fine settimana si terrà la ministeriale informale Esteri dei Paesi dell'Alleanza, passaggio cruciale verso il summit di Madrid di fine giugno, quando verrà presentato il nuovo Piano Strategico. «Sarei molto sorpreso se Finlandia e Svezia non fossero presenti a Madrid in quanto alleati di prossimo ingresso», commenta un alto funzionario della Nato. «Helsinki e Stoccolma sono contributori netti di sicurezza».

Aerei degli Stati Uniti in Norvegia. «Centinaia di soldati americani atterrati». La Nato punta all'Artico

Cioè gente che ha mezzi e modi per difendersi. L'Alleanza, per bocca del segretario generale Jens Stoltenberg, ha già detto che accoglierà i nuovi membri «a braccia aperte» e dunque l'incognita al momento è solo quanto rapidamente tutto ciò accadrà. «Molto in fretta», assicura un'altra fonte interna alla Nato. Il sostegno popolare all'ingresso del Patto Atlantico, sia in Svezia che Finlandia, è d'altra parte esploso negli ultimi mesi - il 76% dei finlandesi, secondo gli ultimi sondaggi, è ad esempio a favore. Il ministro per gli Affari europei, Tytti Tuppurainen, ha dichiarato apertamente che la luce verde ormai è «molto probabile». Dichiarazioni analoghe vengono dalla Svezia. «Abbiamo visto che tipo di Paese è la Russia e che tipo di regime ha: il suo leader è un dittatore spietato», ha aggiunto Tuppurainen. «Non ci facciamo più illusioni su quello che sta facendo e sappiamo che può condurre una guerra che è quanto di più spregevole, spietato e brutale si possa immaginare».