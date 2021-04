Filippo, il tenero ricordo della regina nel giorno del funerale: «Grazie per aver celebrato la vita del Duca»

Filippo e Lillibet sorridenti, sullo sfondo le loro amate colline scozzesi. E' questo il ricordo che la regina Elisabetta ha voluto condividere nel giorno dei fuenrali del suo amato principe che con lei ha trascorso 73 anni di vita.

La regina ha pubblicato sul suo account una bellissima foto inedita di lei con il marito sulle colline scozzesi. Si legge su @theroyalfamily: «La regina desidera condividere questa fotografia privata scattata con il Duca di Edimburgo in cima ai Coyles di Muick, in Scozia, nel 2003. Sua Maestà e la Famiglia Reale sono grate per tutti i messaggi di cordoglio da tutto il mondo e sono state commosse nel vedere e sentire così tante persone che condividono bei ricordi del Duca, per celebrare la sua vita».

APPROFONDIMENTI LONDRA Principe Filippo, oggi i funerali: William senza la divisa per non... LONDRA Meghan Markle, “accordi privati” per seguire il funerale...

Principe Filippo, oggi i funerali: William senza la divisa per non imbarazzare Harry

Il funerale

Il duca d'Edimburgo aveva pensato a tutto per il suo funerale, che si terrà oggi pomeriggio alle 3 ora inglese a Windsor: dalle musiche alla Land Rover trasformata in carro funebre con il suo contributo già qualche anno fa. «Il duca ci aveva chiaramente riflettuto e tutti sapevano dei piani molto dettagliati», ha spiegato Buckingham Palace. Ma ovviamente la pandemia ha cambiato alcune delle carte in tavola dovevano esserci 800 invitati per riflettere l'impegno del duca nel mondo della beneficenza e nella sfera militare - e si è molto discusso nell'ultima settimana sull'identità delle ventinove persone che saranno accanto a Elisabetta in questo triste giorno: la regina ha dovuto prendere «decisioni molto difficili» per scegliere chi invitare, perché la vita di Filippo è stata lunga e la sua famiglia complessa e ramificata.

Una cosa è certa: Harry e William non cammineranno fianco a fianco ma saranno separati dal cugino Peter Phillips, primogenito di Anne, che sarà accanto alla madre insieme al secondo marito. Philips, che ha 43 anni, secondo alcuni avrebbe addirittura il compito di fare da mediatore per cercare di recuperare una situazione compromessa, in particolare dopo l'intervista a Oprah Winfrey e le accuse di razzismo mosse da Meghan e Harry nei confronti della famiglia reale.

Ci sarà Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Burma, compagna di passeggiate in carrozza di Filippo e amica cara di Elisabetta, sempre presente ai ricevimenti, figlia di un macellaio diventato imprenditore e sposata con un nipote di Louis Mountbatten, lo zio di Filippo ucciso dall'Ira.