Festeggiamenti europei, la funzionaria dell'Oms attacca: «Contagi in diretta, variante Delta approfitterà dei non vaccinati»

«Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia #COVID19 non si prende una pausa stasera… #SARSCoV2, la variante Delta approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante». Lo ha twittato Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'Organizzazione mondiale della Sanità per la crisi Covid-19, guardando in diretta tv le immagini dei tifosi italiani e inglesi in occasione della finale degli Europei.

Variante Delta, Andreoni: «I festeggiamenti sono l'apoteosi per la trasmissione del virus»

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?

The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating.

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021