F-16 possono cambiare il corso della guerra? Cosa sono, quali armi hanno e il nodo addestramento (servono 18 mesi)

F-16, i caccia più famosi al mondo, sono entrati di prepotenza nel vocabolario della guerra russo-ucraina. Ma cosa sono e come funzionano? E perché l'utilizzo da parte di Kiev potrebbe cambiare le sorti del conflitto? Gli Stati Uniti autorizzeranno gli alleati occidentali a fornire gli aerei da combattimento a Kiev approvando l'addestramento di piloti ucraini. Venerdì, il primo ministro britannico Sunak ha twittato: «Il Regno Unito collaborerà con Stati Uniti e Paesi Bassi, Belgio e Danimarca per fornire all'Ucraina la capacità aerea di combattimento di cui ha bisogno. Restiamo uniti». Ma quanti jet verranno consegnati, in che tempi e quali paesi li forniranno?

Perché gli F-16 sono così importanti per la guerra?

Secondo l'analista militare Sean Bell citato da Sky News «gli aerei da combattimento sono l'unica cosa in cui Zelensky non può eguagliare la Russia». Se l'Occidente fornirà aerei da combattimento con equipaggio, l'aviazione russa «quasi certamente non avrebbe alcuna possibilità». Il vero problema è che potrebbero volerci mesi (o addirittura anni) prima che Kiev impari a far funzionare l'aereo.

Cosa sono gli F-16?

Il caccia è costruito dall'appaltatore della difesa americano Lockheed Martin. È un aereo da combattimento multiruolo creato per l'aeronautica statunitense dotato di un cannone Vulcan M61 interno e 11 posizioni per il montaggio di armi e altre attrezzature. Il carico consiste tipicamente di due bombe da 2.000 libbre (907 kg), due missili aria-aria a corto raggio AIM-9 Sidewinder, due missili aria-aria a medio raggio AIM-120 e due missili esterni da 2.400 libbre. Il jet può viaggiare a una velocità di 2.400 km/h, ha un'apertura alare di quasi dieci metri e una lunghezza di circa 15. Pesa 8.935 chili senza carburante e ha un peso massimo al decollo di 17.010 kg. Esiste sia un modello monoposto che biposto.

F-16, il loro utilizzo recente

Nel 1991, durante la Guerra del Golfo, gli F-16 furono usati per attaccare aeroporti, impianti di produzione militare e altri obiettivi. Il jet è stato anche usato nei conflitti in Afghanistan, Iraq, Kosovo e nel Golfo Persico. Sono gestiti da 25 Paesi in tutto il mondo tra cui Polonia, Belgio, Olanda e Danimarca.

Quando possono essere realisticamente consegnati gli F-16?

Ci sono due fattori chiave. Innanzitutto gli F-16 sono prodotti dagli Stati Uniti, quindi gli americani devono dare il permesso ad altre nazioni di fornire i loro aerei F-16. Ma gli F-16 allo stesso tempo sono anche gli aerei più esportati al mondo. Affinché il piano vada a buon fine è fondamentale l'addestramento per garantire che i piloti possano pilotare effettivamente il jet. In secondo luogo bisogna capire come gli F-16 verranno consegnati. «Sebbene ci siano molti paesi che li gestiscono - spiega Bell - visti i costi, nessuno ha più aeromobili del necessario e nessuno potrebbe permettersi di dare da 20 a 30 di questi aerei all'Ucraina. Sono semplicemente troppo costosi. Quindi nessuna delle nazioni sarà in grado di sbarazzarsi dei jet in eccesso. Ma sospetto che ciò che accadrà è che dovranno concedere all'Ucraina un certo numero di jet».

F-16, entro quanto tempo l'Ucraina potrebbe iniziare a usarli?

Gli esperti Usa stimano che potrebbero essere necessari 18 mesi per l'addestramento e la consegna dei jet. Il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato mercoledì: «Non si tratta di regalare aerei, ma una piattaforma completa. In Formula 1 non regaleremmo soltanto un'auto, ma una squadra in grado di gestirla ai box».