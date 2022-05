Premier donna, Europa sempre più rosa: ecco chi sono le donne che governano, dalla Marin a Elizabeth Borne

Ieri è stata nominata la premier francese Elisabeth Borne: è la seconda donna a ricoprire questa carica in Francia (la prima è stata Edith Cresson nel 1991). Ma quante sono le donne premier in Europa? Sono in tutto sette. Mentre le donne capo di Stato sono meno: tre.

Al governo - Le donne che attualmente guidano un effettivo sono: Mette Frederiksen , primo ministro della Danimarca e Sanna Marin , entrambe dal 2019, capo del governo finlandese, Ingrida Šimonyte , primo ministro della Lituania dal 2020, Kaja Kallas , capo del governo estone dal gennaio 2021 e infine Katrín Jakobsdóttir , primo ministro dell'Islanda dal 2017 e Magdalena Andersson , capo del governo svedese dal novembre 2021. Elisabeth Borne è la neo premier della Francia.

Borne nuova premier francese: chi sono le donne presidente in Europa (e dove governano)

Ci sono poi tre donne che sono state elette capo di Stato tra tutti i 27 paesi dell'Unione Europea .

Capi di Stato - Si tratta di Zuzana Čaputová , capo di Stato della Repubblica slovacca dal 2019. Poi c'è Katerina Sakellaropoulou , presidente della Grecia dal 2020, e Katalin Novak , presidente dell'Ungheria dal 2022.

Finlandia e Polonia sono i Paesi che hanno nominato il maggior numero di donne in una di queste due posizioni. In Finlandia è stato così con Tarja Halonen, presidente dal 2000 al 2012, con Anneli Jäätteenmäki, primo ministro nel 2003, con Mari Kiviniemi, capo del governo dal 2010 al 2011, e ora con Sanna Marin. Il governo polacco è stato guidato da una donna per tre volte: Hanna Suchoka dal 1992 al 1993, Ewa Kopacz dal 2014 al 2015 e Beata Szydło dal 2015 al 2018. In Francia, l'unica donna Primo ministro è stata Edith Cresson, dal 1991 dal 1992 sotto la presidenza di François Mitterrand. Ieri (16 maggio 2022, ndr) il presidente Emmanuel Macron ha nominato Elisabeth Borne che diventa la seconda donna francese a ricoprire questo ruolo.

In 8 dei 27 Stati membri dell'UE una donna non è mai stata né capo di Stato né capo di governo. Si tratta di Austria, Bulgaria, Cipro, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Ceca.

Danimarca

Mette Frederiksen è stata eletta Primo Ministro della Danimarca nel giugno 2019. È nata ad Aalborg, ha 45 anni ed è la seconda donna a ricoprire questa carica e il primo ministro più giovane della storia danese. Ha studiato amministrazione e scienze sociali all'Università di Aalborg, laureandosi nel 2000. A 15 anni Frederiksen è diventata membro della sezione giovanile dei socialdemocratici e nel 2001, all'età di 24 anni, è stata eletta membro del Folketing, il Parlamento danese. Nel 2011 è stata nominata ministro del Lavoro, nel 2014 diventa ministro della Giustizia. Nel 2015 è stata eletta leader dell'opposizione. Ha due figli.

Finlandia

Sanna Marin è nata a Helsinki, ha 37 anni. La sua tesi per il master in Scienze dell'amministrazione si intitola "Finlandia, un Paese di sindaci" e analizzava il processo di professionalizzazione della leadership politica nelle città finlandesi. È stata membro del Consiglio comunale di Tampere, che ha presieduto nel periodo 2013-2017. Nel 2015, Marin è stata eletta in Parlamento per la prima volta. È stata ministro dei trasporti e delle telecomunicazioni. Ha molto a cuore i problemi del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità. Ha una figlia.

Lituania



Ingrida Šimonytė, 48 anni, è Primo Ministro della Lituania da dicembre 2020 ed è leader del partito Unione Patria - Democratici Cristiani Lituani (TS-LKD). Economista, è stata ministro delle finanze dal 7 luglio 2009 al 13 dicembre 2012. Alle spalle ha anche una carriera accademica come professoressa universitaria: insegnava economia all'Università di Vilnius e finanza pubblica presso l'ISM University of Management and Economics. Parla lituano ma anche inglese, polacco e russo. Non è sposata e non ha figli.

Estonia

Kaja Kallas ha 44 anni, ha prestato giuramento il 26 gennaio del 2021 diventando la prima donna a guidare un governo in Estonia. Laureata in legge a Tartu, ha un master in economia e dall'aprile 2018 è segretaria del Partito riformista estone. Kallas, ex europarlamentare ed europeista di destra liberale, è sposata e madre di tre figli. In politica è "figlia d'arte": suo padre è l’ex primo ministro Siim Kallas (in carica dal 2010 al 2014) ed ex commissario europeo per i trasporti. Il nonno Eduard Alver è stato uno dei fondatori della Repubblica di Estonia nel 1918. Durante le deportazioni sovietiche, sua madre Kristi finì in Siberia dove visse fino all'età di dieci anni.

Islanda



Katrín Jakobsdóttir è il Primo Ministro dell'Islanda dal 2017 e ha 46 anni. È anche a capo del partito Sinistra - Movimento Verde. Laureata in letteratura islandese e francese, ha un passato come giornalista televisiva e freelance oltre che come docente presso diverse università islandesi. Jakobsdóttir è sposata e ha tre figli nati nel 2005, 2007 e 2011. Nel suo mandato ha portato avanti un programma progressista volto alla riduzione del gap salariale tra uomini e donne, alla parità di genere e alla progressività fiscale. È stata lodata anche la sua risposta al Covid 19, l'Islanda ha avuto solo 33 morti per la pandemia.

Svezia

Magdalena Andersson è la Prima Ministra Svedese. Classe 1967, è leader del Partito Socialdemocratico svedese ed è stata eletta premier nel 2021, diventando la prima donna a ricoprire questa carica. Precedentemente era stata ministro delle finanze nei governi Löfven. Figlia di un professore di statistica, Andersonn è stata una nuotatrice di alto livello e ha studiato scienze sociali . Nel 1992 ha ottenuto la laurea alla Stockholm School of Economics e nel 1995 ha studiato anche ad Harvard. Si è sposata dal 1997 con Richard Friberg, professore di economia alla Scuola di Economia di Stoccolma, con il quale ha avuto due figli.

Francia

Elisabeth Borne ha 61 anni ed è stata nominata Primo Ministro francese il 16 maggio 2022 dal presidente Emmanuel Macron. Appartenente all'ala sinistra del partito del presidente, più volte ministra -Trasporti, Ecologia, Lavoro - Borne è la seconda donna a ricoprire l'incarico di primo ministro in Francia dopo Edith Cresson.

Elisabeth Borne è figlia di un ebreo russo, con un passato nella Resistenza francese. Ingegnere civile, si è avvicinata alla politica fin dai primi anni novanta e nel 2002 è diventata direttrice strategica delle Ferrovie nazionali francesi (Sncf). Nella vita privata è divorziata e madre di un figlio. «Dedico questa nomina a tutte le ragazzine: inseguite i vostri sogni, niente deve fermare la lotta per il ruolo delle donne nella società», sono state le sue prime parole da premier subito dopo la nomina.

Ungheria

Katalin Éva Novák ha 45 anni ed è la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente dell'Ungheria, nonché la più giovane. Giurista ed economista, membro di Fidesz (il partito del premier Viktor Orban di cui è stata anche vicepresidente) Novák è stata parlamentare e ministro della Goiventù, e ministro della Famiglia nel quarto governo Orbán dal 2020 al 2021. Ha tre figli.

Solvacchia

Zuzana Čaputová è la presidente della Slovacchia, ha 49 anni, è nata a Bratislava il 21 giugno 1973. Si è laureata in legge e ha due figlie. I suoi temi da avvocato sono la pubblica amministrazione, la questione dei bambini vittime di abusi fisici o sessuali. Ma anche e soprattutto i temi ambientali: ha ricevuto il prestigioso Goldman Environmental Prize nel 2016. Nel dicembre 2017 ha annunciato la sua intenzione di aderire al partito politico Slovacchia Progressista e nel gennaio 2018 ne è stata eletta vice leader. L'anno successivo si candida e viene eletta presidente della Slovacchia con la promessa di riallineare il paese all'Europa democratica. Uno dei fattori che hanno influenzato la sua candidatura è stato l'omicidio di un giovane giornalista e della sua fidanzata nel febbraio 2018.

Grecia