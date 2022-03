Escursionista ucciso da un orso grizzly nel Parco Nazionale di Yellowstone: era disperso da 24 ore

Era scomparso da circa 24 ore, quando il suo corpo è stato trovato senza vita. Craig Cloutre, escursionista 40enne di Livingston, secondo i funzionari sarebbe stato ucciso lo scorso giovedì dall'attacco di un orso grizzly in Montana. A lanciare l'allarme i suoi compagni di avventura che non lo avvano visto raggiungere il punto d'incontro stabilito.

Escursionista ucciso da un orso, le ricerche iniziate nella notte

La ricerca era iniziata mercoledì notte con squadre a terra e in elicottero che avevano concentrato i loro sforzi nell'area di Six Mile Creek delle montagne Absaroka, a nord del Parco Nazionale di Yellowstone. «Si sono separati in tarda mattinata», ha detto lo sceriffo della contea di Park Brad Bichler alla Livingston Enterprise. «Quando l'altro uomo è tornato al veicolo e il suo amico non c'era più, ci ha chiamato e abbiamo iniziato a cercare».

Clouatre si era trasferito dal Massachusetts più di due decenni fa nel Montana, dove ha incontrato la sua futura moglie, Jamie, con cui ha costruito una famiglia. «Non ho molte parole in questo momento e non sto rispondendo a tutti coloro che mi hanno contattato... ma apprezzo tutti i sentimenti e i ricordi della persona più straordinaria che abbia mai conosciuto, mio marito», ha scritto la donna in un post Facebook. «Lo amavo con ogni singola fibra di me... era una parte vitale di me e dei nostri figli e sarà una lotta per il resto delle nostre vite. Dire che siamo a pezzi è dire poco».

«Devo imparare di nuovo come essere e chi sono e rimanere abbastanza forte per i nostri figli. Non è un modo semplice per dirlo, non è giusto, non lo meritano».