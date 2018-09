l'ascesa degli Svedesi Democratici (SD), una formazione populista di destra radicale, dichiaratamente anti-immigrati, sintomo del diffuso malcontento che cova nel paese scandinavo.

Gli exit poll. Stando ad un nuovo exit poll della tv statale svedese, il partito della destra radicale populista dei Democratici svedesi avrebbe ottenuto il 19,2% dei voti, ottenendo così il secondo miglior risultato dietro ai socialdemocratici al 26,2%.

Secondo i primi exit poll, alle elezioni politiche in Svezia è testa a testa tra la coalizione di governo e l'opposizione di centro-destra, con un forte incremento per i democratici svedesi anti-immigrazione. Il blocco dei Socialdemocratici, del Partito dei Verdi e del Partito della Sinistra del Primo Ministro Stefan Lofven sarebbe al 39,4%, contro il 39,6% della coalizione di opposizione di centro-destra guidata dal Partito moderato conservatore.

I grandi vincitori alle elezioni in Svezia, stando agli exit poll, sono i piccoli partiti. In primis gli ex comunisti, Sinistra, che hanno quasi raddoppiato il loro ultimo risultato e si sono aggiudicati il 9,8%. Bene anche il partito di centrodestra, Centro, e i cristiano democratici che hanno incrementato di un terzo le preferenze del 2014.