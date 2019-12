Regno Unito al voto, Johnson in calo: la Brexit è in bilico

di Cristina Marconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il sistema elettorale britannico non aiuta a fare previsioni: bastano pochi voti di scarto per perdere una circoscrizione, un posto in parlamento, le elezioni. E’ alla vigilia del voto di oggi, con le urne aperte dalle 7 del mattino alle 10 di sera, il premier Boris Johnson sa di non potersi fidare della maggioranza che gli danno i sondaggi. Boris Johnson come nel film Love actually: la mossa dei cartelli per sedurre i britannici Regno Unito, elezioni 2019, giovedì si vota: i candidati, l'enigma Brexit e i possibili...