Mongolfiera con 20 turisti precipita: un morto e 12 feriti

di Federica Macagnone

Sarebbe stato il vento forte a causare lo schianto di una mongolfiera che, con una ventina di persone a bordo, è caduta nella località archeologica di Luxor, a sud del Cairo, in Egitto, dopo aver tentato un atterraggio di emergenza. Il ministero dell'Interno egiziano ha reso noto che nell'incidente sono rimaste ferite 12 persone ed è morta una donna. L'agenzia Mena. precisando che la vittima è una 36enne del Sudafrica, cita il portavoce del ministero della Sanità, Khaled Magahed, il quale ha riferito che le condizioni dei feriti sono di gravità media, salvo due persone ritenute gravi. Ancora non è chiara la nazionalità di tutte le persone a bordo, anche se alcune fonti hanno riferito che i feriti sono argentini e spagnoli. I feriti sono stati portati all'ospedale pubblico di Luxor e vi sono stati almeno due ricoveri, ha detto la fonte. Come riferito dall'ambasciata italiana al Cairo non vi sono italiani coinvolti nella caduta.Secondo i primi rilievi, l'incidente sarebbe stato provocato da turbine di vento che ha investito la mongolfiera mentre tentava un atterraggio di emergenza. Il sito del quotidiano egiziano Al Ahram precisa che il «turbine ha investito l'aeromobile a ovest della celebre città archeologica, nei pressi della nuova autostrada desertica». Un responsabile egiziano, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha precisato che il pallone trasportava 20 turisti ed era decollato poco prima dell'alba raggiungendo 450 metri di altezza sulla città che conserva templi e tombe faraoniche. Secondo la fonte, altre mongolfiere erano decollate stamattina, ma sono tutte atterrate in sicurezza. Il servizio meteorologico aveva messo in guardia dai forti venti lungo il corso del Nilo, ma soprattutto sul delta e nel nord dell'Egitto.Non è la prima volta che si registrano incidenti che vedono protagoniste mongolfiere turistiche: nel 2013 rimasero uccisi 19 stranieri in un incendio divampato a bordo durante un giro panoramico. Nel 2016 il governo aveva deciso di sospendere i voli dopo un altro incidente, nel quale 22 turisti cinesi erano rimasti lievemente feriti in seguito a un atterraggio di emergenza. Da quel momento le escursioni turistiche in quota vengono monitorate con telecamere e sono stati proibiti i voli sopra i 2mila metri di altezza.