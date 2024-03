Il principe Edoardo è il figlio più piccolo di Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo. La sua è sempre stata una vita morigerata, silenziosa, lontana dai gossip e dai riflettori. Edoardo, al contrario di molti altri membri della Royal Family (vedi il fratello Andrea), non ha scandali a suo nome, ha un matrimonio piuttosto solido alle sue spalle e nonostante la recente nomina a duca di Edimburgo è forse uno dei reali inglesi più “ordinari” che siano ancora in vita.

Deve il nome allo zio della regina

Nato a Londra nel 1964, deve il suo nome allo zio di Elisabetta II, colui che abdicò al trono per sposare la donna della sua vita, lasciando il trono a suo fratello, nonché padre della regina Elisabetta. Lo zio Edoardo è stato per anni la pecora nera della famiglia, ma non per Elisabetta, che decide invece di dargli una seconda possibilità, forse perché anche lei ha seguito il suo cuore sposando il suo Filippo. Per questa ragione, e per riconoscenza nei suoi riguardi, Elisabetta decide di chiamare il suo ultimo figlio come lui: il 10 marzo del 1964, a Buckingham Palace, nasce il principe Edoardo.

Edoardo, duca di Edimburgo, pronto a prendere il posto di Carlo e William. La moglie Sophie: «Lavora al 150%»



L'incontro con Sophie

Edoardo incontra Sophie Rhys-Jones, colei che diventerà sua moglie, nel 1987, nella sede di Radio Capital Uk. Lui ha soltanto 23 anni, lei 22. Il loro amore cresce e non accenna a fermarsi: nel 1999 decidono, quindi, di sposarsi, nella cappella del castello di Windsor, diventando conti del Wessex. Contro ogni aspettativa (o forse c’era da aspettarselo?) Sophie e la regina diventano inseparabili, a conferma forse che il principe Edoardo è in qualche modo il figlio prediletto: secondo alcune voci sembrerebbe addirittura che Sophie chiamasse Elisabetta II “mamma”.

Il titolo di duca di Edimburgo

Quando Carlo III è diventato re, in tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il destino del principe Edoardo. La risposta arriva il 10 marzo 2023, giorno del compleanno di Edoardo. “Buon compleanno al nuovo duca di Edimburgo” reciterà un tweet dal profilo ufficiale della famiglia reale inglese. Edoardo eredita il titolo che era precedentemente appartenuto a suo padre Filippo. D’altronde, l’assegnazione del ducato di Edimburgo a Edoardo era già nelle intenzioni di Elisabetta II, poiché presente anche in maniera piuttosto chiara in una nota di Palazzo del 1999. Il titolo di Duca di Edimburgo è stato creato nel 1726 e da quel momento è stato attribuito soltanto a cinque persone della famiglia reale. Si tratta, tuttavia, di un titolo molto importante, che ricorda al regno l’importanza del legame tra l’Inghilterra e la Scozia.

Le sue attività

Edoardo lavora per Casa Windsor dal 2002, è a capo di oltre 70 associazioni a scopo benefico ed è presidente del Duke of Edimburgh’s Award, fondata dal principe Filippo nel 1956 e dedicata a tutti i giovani sportivi del mondo. Sophie, la moglie, è diventata duchessa di Edimburgo, mentre il loro figlio quindicenne James, visconte Severn, conte del Wessex, il titolo che Edoardo deteneva in precedenza.

Chi è la moglie Sophie

Sophie di Wessex, la moglie del principe inglese Edoardo è una delle figure femminili della Royal Family più amata dai sudditi e dal pubblico di appassionati delle vicende dei Windsor. "L'arma segreta" della famiglia reale, la "nuora preferita" della regina Elisabetta II e una "esperta pacificatrice" in grado di appianare le tensioni interne a “The Firm”, “La Ditta” (com’è soprannominata la famiglia reale britannica). Sophie Helen Rhys-Jones ed è nata a Oxford il 20 gennaio 1965, proviene da una famiglia della classe media. Sua madre era una segretaria e suo padre faceva il direttore delle vendite per un'azienda di pneumatici. Inizialmente Sophie ha mosso i primi passi lavorativi, con successo, nel campo delle pubbliche relazioni. Prima ha lavorato per Capital Radio, sempre nello stesso settore, e poi ha lanciato la sua agenzia di pr, RJH Public Relations, che ha gestito per alcuni anni con il suo socio in affari, Murray Harkin.

La storia d’amore

Nel 1993, Edoardo e Sofia si ritrovano a un torneo di tennis che raccoglieva fondi per beneficenza. Entrambi hanno sempre amato lo sport, la vita all’aria aperta, l’arte. Poche settimane dopo Edoardo chiama Sophie e le chiede di uscire. Secondo la biografia reale Ingrid Seward, Edoardo è andato coi piedi di piombo per il suo ruolo di reale, ma anche dopo aver assistito ai disastri sentimentali dei suoi fratelli maggiori Carlo, Anna e Andrea. Ad oggi Edoardo e Sophie di Wessex sono rispettivamente l’unico figlio di Elisabetta e Filippo e l’unica nuora a non essersi separati.

La proposta di nozze

Alla fine del 1993, giornali e tv erano a conoscenza della relazione della coppia e cominciavano a trapelare alcune indiscrezioni. Edoardo ha preso un’iniziativa insolita per uno dei Windsor – anni prima che si esponesse, in tal senso, il duca di Sussex, Harry, in difesa dell’allora fidanzata e poi moglie Meghan – e ha rilasciato una di rilasciare una dichiarazione alla stampa per tutelare la sua privacy e quella di Sophie. Quell’appello ha comunque sancito la serietà della relazione tra i due. Sophie ha iniziato a comparire sempre più spesso anche agli eventi della Royal Family, accanto agli altri parenti. Nel dicembre 1998, Edoardo si è inginocchiato davanti a Sophie mentre erano in vacanza alle Bahamas e le ha regalato un diamante ovale da due carati attorniato da due gemme a forma di cuore incastonate in oro bianco 18 carati.

Il matrimonio

Il 19 giugno 1999 si sposano. Si è trattato di un matrimonio di basso profilo, con “solo” 500 invitati alla Cappella di San Giorgio a Windsor, con una cerimonia successiva alle 17 e una richiesta specifica da parte di Sophie, ovvero che le donne che partecipavano alle sue nozze non indossassero cappelli (eccezion fatta per la Regina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon, scomparsa poi nel 2002 e nota anche per i suoi abiti e copricapi stravaganti e colorati).

Sophie di Wessex, pochi scandali

All’inizio del suo ingresso ufficiale tra i Windsor, Sophie di Wessex ha dovuto affrontare qualche momento critico e scusarsi ripetutamente con la regina, che però, come sappiamo, l’ha presa poi a ben volere e ha passato molto tempo con lei negli ultimi anni della sua vita. Poche settimane prima delle nozze tra Sophie ed Edoardo, il giornale “ The Sun” ha pubblicato foto in topless della giovane, scattate nel 1988, durante un viaggio di lavoro in Spagna. Nel 2001, poi, è accaduto un fatto increscioso. Un reporter del “News Of The World”, travestito da sceicco, è riuscito a scucirle con l’inganno commenti offensivi su diversi reali, tra cui la stessa regina, e li ha registrati di nascosto. Quando le dichiarazioni sono uscite pubblicamente, si è sollevato un polverone. Per far dimenticare lo scandalo, Sophie di Wessex ha lasciato la sua carriera nelle relazioni pubbliche e si è concentrata sui suoi impegni di membro della famiglia reale, facendosi apprezzare per la sobrietà e per la semplicità. Poco dopo anche il marito Edoardo ha lasciato la sua società di produzione televisiva, Ardent, non essendo riuscito a farla decollare.

I figli

Dopo aver avuto un aborto a causa di una gravidanza extrauterina nel 2001, Sophie di Wessex è diventata mamma di Louise, primogenita sua e di Edoardo, nel 2003, dopo qualche complicazione. La regina è andata a visitare Sophie in ospedale dopoché la nuora aveva partorito, un fatto piuttosto insolito. È stato annunciato che la figlia dei conti di Wessex non avrebbe detenuto il titolo di principessa, ma sarebbe stata conosciuta come Lady Louise Windsor, abile cavallerizza e al momento studentessa all’università di St. Andrews. Nel 2007 è arrivato anche il fratello minore, James, in passato noto come visconte Severn e da poco diventato conte di Wessex.